Tengo un contrato de televisión e Internet con la empresa Telecable, al igual que un grupo de vecinos. Desde el 24 de noviembre del 2018 no tenemos acceso a Internet. De manera continua llamamos para consultar cuándo van a resolver el problema, pero aducen que ya está resuelto y que es debido a la piratería en la zona. Para colmo de males, hay que llamarlos el primer día de cada mes para que no cobren el 100 % del contrato, mas tanta es la ineficiencia que me siguen cobrando de forma automática en mi tarjeta de crédito el total.