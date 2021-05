No son pocos, sino una gran cantidad de camiones que circulan a diario sin un silenciador. Es un acto de insensibilidad humana de los propietarios de esos vehículos, choferes, autoridades de tránsito y Riteve. Es sencillo comprobarlo. Basta con estar en el lugar para oír el ruido. No me explico cómo obtienen el certificado de la revisión técnica vehicular. Solicito se intervenga para controlar la falta de empatía.