Intenté quejarme de una disconformidad por un producto de la empresa Philip Morris, mediante la línea de atención al cliente, pero siempre está ocupada. Llamé directamente a la compañía para hablar con la Contraloría de Servicios y me atendió una señora, quien me preguntó sobre mi queja para orientarme, pero tras 10 minutos me informó de que el procedimiento era mediante la línea que siempre está ocupada. Llamé de nuevo, no contestaron y ahora tampoco en la empresa. Espero una respuesta.