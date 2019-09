En días pasados, fui al Ministerio de Economía y al tratar de ingresar al parqueo el guarda no me lo permitió, me envió a buscar dónde estacionarme fuera del edificio, algo sumamente difícil, pues la Municipalidad de Tibás pintó los alrededores con raya amarilla y no hay cerca ningún parqueo privado. No estoy de acuerdo con que los usuarios no tengan un lugar para dejar sus vehículos.