Consulté en el Ebáis del sector oeste de Alajuela si había espacio para que se me administrara la primera dosis de la vacuna contra la covid-19. La respuesta fue que estaban vacunando a mayores de 58 años. En el lugar, sin embargo, no había fila y quien vacunaba estaba esperando que llegara alguien. ¿Por qué no aplican otro criterio y empiezan a vacunarnos a las personas que sí estamos interesadas pese a tener menos edad de la señalada?