Fui al Banco de Costa Rica (BCR) para pagar el impuesto sobre la renta. Como se me extravió la cédula de residente permanente, presenté mi pasaporte. Para mi gran sorpresa, la encargada me indicó que no podía aceptar el pago porque mi visa venció, lo cual no entiendo. Me gustaría que el Banco me diera una razón por proceder de esta forma.