En mi infancia veía como mi maestra llevaba trabajo a la casa para revisar, luego preparaba las clases y hasta los fines de semana pasaba preparando material. 40 años después veo que todo sigue igual: no les pagan dedicación, no tienen salario base justo, no escuchan sus necesidades, ningún gobierno se ha sentado a darles un incentivo acorde a sus necesidades, en vista de que trabajan horas extras durante todo el año. La Ley de Carrera Docente está obsoleta, nada se ha mejorado en tantos años, ningún sindicato ni gobierno ha hecho algo para tomarlos en cuenta.