Me gustaría que la primera dama, Claudia Dobles, viera un video de Tokio, Japón, y la educación de los japoneses, cosa que en nuestra querida Costa Rica se ha perdido mucho. En Tokio, los padres dejan a los niños en el metro y el conductor los deja en su escuela. Si se visita un restaurante y no se come todo, lo que sobra se lo debe llevar para su casa y botarlo, pues en los restaurantes no tienen basureros. En Tokio no hay basureros, ni en las calles, por eso la ciudad siempre se ve limpia. Nosotros vamos a la playa, tomamos y comemos y todo lo dejamos botado. Mucho plástico va al mar y los animales lo ingieren.