No es solo el presidente, todos debemos aportar. Carlos Alvarado no puede ceder, los diputados deben demostrar capacidad para llegar a acuerdos. En la revisión del plan fiscal, deben participar todos los sectores, no solo los sindicatos que defienden sus altísimos beneficios. Muchos costarricenses queremos que el país esté bien, todos debemos orar por nuestra sociedad y sus gobernantes.