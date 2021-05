Qué triste cuando un profesional del sacrificado y esmerado gremio que labora en los hospitales y clínicas de nuestro país da a entender que la crisis de la covid-19 es resultado, en gran medida, del comportamiento egoísta de un porcentaje de los ciudadanos, porque tienen una errada posición de que los muertos que no son mis muertos, no son muertos que me afectan.