Cuando le dije a un compañero que vivía en Talamanca, exclamó: “¡Ah, entonces, usted es indígena!”. Le respondí que no, pero estoy orgullosa de ellos. La conversación la he tenido muchas veces y me he dado cuenta de que hay un sinfín de ideas erróneas sobre Talamanca: que los indígenas son “indios”, que Talamanca es pobre, que los talamanqueños viven debajo del puente, que son pobrecitos… No es así. Talamanca es desarrollo.