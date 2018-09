Hace como un mes me quejé por este medio de que Claro me quería rebajar ¢104.000 por un plan pospago pactado en ¢20.000, cobro que no se efectuó por mi pronta apelación, pero ahora me rebajaron ¢40.000 de más, aunque estoy al día con el plan. Solicito a Claro me devuelva el dinero, que buena falta hace.