Soy maestra de preescolar y escuchar a mis niños cantando e intentando imitar los bailes me desilusiona y me enoja muchísimo. Me demuestra la negligencia que existe en los hogares. Si los primeros años de vida son fundamentales para formar la personalidad y la autoestima, ¿qué estamos criando? ¿Con qué cara veremos a nuestros hijos en el futuro y les diremos que las mujeres no son objetos sexuales, que no es importante un cuerpo perfecto para ser amadas, que el dinero no compra la felicidad? Mamás y papás, ¡no lo permitan! Demuestren a sus hijos que la vida de Gucci y el perreo no es felicidad. Tapemos los oídos y abramos cerebros al pensamiento y el criterio propios; solidaridad y amor para el mundo sí nos hace falta.