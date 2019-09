Los clientes debemos ir al banco a adquirir una clave dinámica. Activarla es prácticamente imposible. En mi caso, terminé llamando para que un agente me guiara; tras de eso, me resultó difícil conversar por la bulla en la oficina. Aún no he podido hacer la operación. No me explico cómo hará una persona con poca o ninguna experiencia tecnológica, como muchos adultos mayores.