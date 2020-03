Hay dueños de locales que necesitarán ayuda porque viven de las mensualidades —por lo menos no deben pagar hipoteca— y los bancos les deberían dar apoyo mediante un crédito rápido al presentar un título de propiedad y las últimas tres facturas electrónicas de alquiler. Como comerciante que paga y recibe alquileres, me pongo la mano en el corazón y sugiero proponer legislación justa porque no todos tienen préstamos y la economía necesita recuperarse después de esto. Nadie quiere oportunistas, pero la mayoría de los negocios tienen una baja en ventas considerable y se debe hacer excepciones. Más de un pequeño empresario debe sopesar el monto de prestaciones versus el alquiler si el local está cerrado y no hay un colón en caja.