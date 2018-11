Adquirí un vehículo mediante un contrato leasing con Scotiabank. Un ejecutivo del banco me ofreció un seguro de desempleo, pero seis meses después caí en la cuenta de que solo cubría despidos con responsabilidad patronal, lo cual nunca me fue informado. Me siento decepcionado por la falta de información y encima me dijeron que no pueden cancelar el seguro, aunque es optativo. Luego de insistir, me indicaron que la solicitud demora hasta 29 días y cobran $10 por la gestión. Para cobrar son muy eficientes, pero para otras cosas dan la espalda.