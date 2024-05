BCR borró firmas autorizadas para girar cheques

Primero, me cobraron por depositar cierto monto en dólares, lo cual no tiene sentido. Ahora, en una falta total de debida diligencia, al actualizar sus sistemas informáticos, el Banco de Costa Rica borró las firmas autorizadas en las cuentas corrientes y no me notificaron. Consecuentemente, me rechazan los cheques y me cobran la comisión, porque aducen que es culpa del cliente que no figuren las firmas autorizadas en las cuentas, a pesar de que estaban en sus registros desde hacía décadas, cuando fueron abiertas. Rechazar un cheque expone al cliente a problemas legales serios, y todo debido a su falta de compromiso para con sus clientes.

