Bancos pecan por exceso

Si bien es totalmente justificable la seguridad bancaria, el exceso de requisitos y las limitaciones para realizar gestiones aun en sucursales físicas deben ser revisados por las entidades. En algunos casos, ya no basta con saber utilizar la computadora y lograr ingresar con tókenes o claves dinámicas, sino que en algunas ocasiones nos obligan a generar un token virtual en el celular, lo que constituye un obstáculo para las personas que deben recurrir al apoyo de otro, aumentando el riesgo de estafa.

Otro problema es el del pin, que ahora se requieren para transacciones en los comercios. Al menos en una entidad no lo entregan ni en la sucursal. Muchos trabajadores usan la tarjeta, se les deposita el salario y van al cajero, pero se les niega el pin porque lo tienen que generar en su celular. Debe ser un derecho financiero que la entidad dé el pin a un cliente en sus sucursales, aun cuando pueda en su celular. Deben existir soluciones inclusivas y no que sea un estrés pensar en la banca.

Germán Guerra Vargas, San José

Daño en la fibra óptica

El viernes 22 de marzo, la compañía Claro hizo trabajos enfrente de mi casa y dañó el cable de la fibra óptica subterráneo de mi casa, y a la compañía que me brinda el servicio le tomó dos días solucionarlo. Pienso que deberían establecerse penalizaciones cuando una empresa daña la infraestructura de otra. He llamado a la compañía Claro para presentar la queja y aún no he obtenido una respuesta.

Óscar Valverde Valverde, Cartago

Asumir el costo

Me pregunto quién paga el alto costo del rescate de excursionistas nacionales o extranjeros que sufren un accidente en lugares donde está prohibida la entrada debido a la inseguridad y peligrosidad del sitio.

Espero que los gastos se cobren a los infractores, quienes con su actitud irresponsable y temeraria causan el accidente, y que además se les aplique la ley.

Patricia Antillón Escarré, San Pedro de Montes de Oca

Crisis en la CCSS

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) está enfrentando una crisis sin precedentes en el país. Los hospitales están saturados de pacientes que esperan intervenciones quirúrgicas o atención médica inmediata.

La CCSS incumple al no brindar a la población las oportunidades de hacer efectivo un derecho por el cual los trabajadores y pensionados pagamos. Debería considerarse la intervención de la CCSS y la destitución de quienes conforman la Junta Directiva, incluida la presidenta ejecutiva.

Fernando Cordero Alvarado, Desamparados

