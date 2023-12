Atención y cuidado de calidad en Clínica Marcial Fallas

En la Clínica Marcial Fallas, en Desamparados, la atención es excelente. Me entregan las recetas a tiempo y destaco el trato especialmente amable de la Dra. Andrea Hernández Villalobos, quien dedica el tiempo necesario para un tratamiento eficaz.

Fernando Cordero Alvarado, Desamparados

Cambio urgente

Coincido plenamente con la opinión y los argumentos dados por Yamileth Gutiérrez Cordero (”Cartas” 29/11/2023) acerca del comportamiento personal y político de algunos diputados que no respetan su puesto y el recinto parlamentario.

Basta con observar la forma de vestir y hablar de varios de ellos (mujeres y hombres por igual) en las comisiones y sesiones legislativas. Provocan vergüenza ajena.

Lo más bochornoso y paradójico es el actuar de diputadas que claman contra la violencia política hacia las mujeres, pero en la práctica agreden e insultan a diputadas de otras fracciones. Urge cambiar el sistema electoral para escoger mejores diputados. Es necesario seleccionarlos por nombres individuales y no por listas cerradas e impuestas. El Tribunal Supremo de Elecciones debería hacer su aporte al respecto.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

Serias dudas

Es difícil de creer que el sospechoso de apellido Valoyes Mosquera haya quedado libre y sin medidas. Su nombre es conocido y relacionado con el tráfico internacional de drogas desde el 2014. Fue detenido en el 2016 con 323 paquetes de cocaína y se le vincula al negocio de legitimación de capitales. No tiene explicación alguna y me causa dudas sobre el sistema judicial.

Marjorie González Gómez, Curridabat

Chamanismo en TV

He notado la proliferación de programas televisivos que podríamos llamar “religiosos chamánicos”. Entre estos, las “congregaciones místicas”, “el tarot de la suerte” o “los hermanos santos”, que hacen un arroz con mango entre el catolicismo y la astrología, y prometen dinero fácil a cambio de una jugosa cita. Solo se me ocurre traer a colación la lapidaria frase de Les Luthiers: “Querido hermano, únase a nosotros; si se muere y no se salva, ¡le devolveremos su dinero!”.

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

Descuido en hospital

Un paciente del Hospital México vive una situación inconcebible en un cuarto de aislamiento, donde debe permanecer debido a sus escasas defensas por tratamientos contra la leucemia. Su esposa se animó a denunciar en La Nación la falta de personal de aseo durante varios días y roturas en el cielorraso que, según las fotos publicadas, parecen ser la puerta de entrada para pequeñas cucarachas.

Durante tres días, el paciente no pudo usar el inodoro ni la ducha y se vio obligado a utilizar un tacho (denominado bidé por el director médico) para sus necesidades. La esposa del paciente, que no quiso dar nombres “por temor a represalias”, explicó que no pueden quedarse callados por miedo a que su esposo u otros enfermos deban pasar por la misma situación en el futuro. Ojalá se asuman responsabilidades. ¿Para qué existen los reglamentos y funciones de quienes deben supervisar la higiene y atención del paciente? Como prometió el doctor Douglas Montero, este hecho merece una investigación más específica.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Larga vida

A través de La Nación me enteré de que la tabla de mortalidad de la Supén llega hasta los 115 años, supongo que gracias a los longevos nicoyanos. El problema lo tendría el sistema de pensiones creado en los años cincuenta, cuando la expectativa de vida de los costarricenses apenas alcanzaba los 60 años.

Milton Arias Castrillo, Desamparados

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: Recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.