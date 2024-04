Amenaza iraní

En 1979, con el ascenso del ayatola Jamenei, terminó la relación entre Israel e Irán, país que albergaba una numerosa comunidad judía. Poco a poco, Irán tomó el camino hacia la teocracia para luego convertirse en un Estado de terroristas chiitas; además, financia armas y dirige a Hizbulá, Hamás y los hutíes. Con presencia militar en Siria, y también con el sueño de acabar con el Estado de Israel, son protagonistas de las tragedias en Oriente Próximo. Desean recrear el Imperio persa y exterminar a los judíos. Ah, pero un momento, la culpa por defender su existencia es de Israel.

Alberto Taliansky Levitzki, Pavas

Licuadora dañada

Compré una licuadora Telstar en Importadora Monge, y hace unos días, la base de las cuchillas dejó de funcionar. Después de una larga espera en un centro de atención telefónica, tuve que registrar un número de WhatsApp para solicitar el repuesto.

Luego de proporcionarles el código, me indicaron que tomaría un par de días buscar el artículo. Dos días más tarde, adujeron que el repuesto está agotado y no había forma de saber en cuánto tiempo lo tendrían de nuevo.

Esta respuesta me dejó muy insatisfecho con la empresa, pues me vendieron un producto sin piezas para resolver el problema. Aparte de eso, la marca no ofrece ningún tipo de garantía que cubra los repuestos.

Ronald Zúñiga Castro, Heredia

Licor en balneario

En el balneario de Ojo de Agua, un centro de recreación familiar, el 14 de abril, me encontré con la desagradable sorpresa de que hombres, mujeres y adolescentes estaban ebrios y cantaban karaoke a todo volumen. Tuvimos que salir huyendo debido al pésimo ejemplo para los niños y nuestras familias. ¿En qué se está convirtiendo Costa Rica? ¿En qué se está convirtiendo nuestra sociedad? Alguien tiene que poner orden inmediatamente.

Karla Cascante Benavides, Santa Ana

Diputados y Chaves

Coincido con Eduardo Brenes y Jorge A. Camacho. Me sorprende la actitud de los diputados y su almuerzo con el presidente, Rodrigo Chaves. Fue una clara muestra de camaradería entre amigos entrañables.

Entiendo que el gobierno, en su afán populista, aproveche la oportunidad para intentar hacernos creer que aquí no pasa nada, pero a los diputados les faltó firmeza para recordar dónde les corresponde estar y marcar claramente su posición: los que son de allá y los que son de aquí. Negociar acuerdos no debería implicar más que ser corteses.

Liliana Mejía Botero, Alajuela

Sala Constitucional

La Sala Constitucional lleva más de cuatro años sin resolver el problema de las cargas impositivas sobre las pensiones. Los magistrados alegan tener mucho trabajo para justificar el retraso, a pesar del enorme perjuicio para esta población.

Quien argumente tener una carga laboral excesiva para eludir el deber de ejercer la justicia pronta y cumplida es llevado, sin más, ante la Inspección Judicial. Sin embargo, esta medida no parece aplicarse cuando se trata de jueces constitucionales, quienes aparentemente están fuera del alcance de la ley ordinaria.

Jorge Marchena Rosabal, Curridabat

Protección del planeta

Debemos enfocarnos en tomar acciones concretas para salvaguardar nuestra integridad y continuidad como especie, tales como la reforestación masiva y utilizar cada espacio, zona o terreno ociosos para plantar árboles que sirvan de barrera natural para disminuir la fuerza de tormentas y huracanes, la estabilizan de los suelos y toda una red de beneficios no solo para los ecosistemas, sino también para la protección de los humanos.

Crear estas barreras verdes de las costas hacia dentro de los países es una necesidad urgente. ¿Recuerdan cuando décadas atrás nos alertaban sobre los problemas que traería consigo el cambio climático? Pues están aquí y afectan la economía, los ecosistemas y la humanidad.

El momento de detener y revertir el caos es ahora. Es tiempo de tomar acciones. Como especie, debemos ocuparnos para no tener que pasar por el trago amargo de la preocupación.

Sebastián Machado Flores, Alajuela

