Algunas diferencias entre Riteve y Dekra

Durante el tiempo en que Riteve operó en el país, los vehículos con chimeneas que sobrepasaban el techo fueron eliminados. Sin embargo, recientemente, he visto camiones, tráileres, furgones y otros vehículos arrojando espesas nubes negras que obstaculizan la visibilidad y afectan la respiración.

La diferencia entre Riteve y Dekra en menos de un año es notoria. Riteve tenía una línea 800 a la cual los ciudadanos reportaban, de manera anónima, los vehículos contaminantes. Exijo un mayor control a las autoridades competentes.

Marjorie González Gómez, Curridabat

Lamentable vigencia

Hace unos cien años, en Atenas, vivió un personaje muy conocido: Filadelfo Lámparas. Era famoso por su amabilidad, honradez y altruismo. Incluso por un colón, no dudaba en ir hasta Alajuela para cumplir encargos urgentes. Sin embargo, su reacción frente a afrentas o al oír su apodo era sorprendente.

Su temperamento se transformaba y perseguía a quienes lo ofendían, al punto de utilizar palabras inapropiadas, imposibles de reproducir aquí. Su enojo se dirigía a quienes lastimaban su ego, ya fuera con palabras o gestos. Un siglo después, parece que el estilo lingüístico de Filadelfo sigue presente.

Eduardo García Vargas, San Juan de Tibás

Aeropuerto en Limón

Sobre retomar la idea de un aeropuerto internacional de calidad en Westfalia, Limón, creo que el ministro Luis Amador nuevamente toma el camino equivocado. No basta con decir que quiero esto o lo otro, se debe propiciar una planificación muy cuidadosa y considerar aspectos tales como una oferta hotelera acorde con la demanda de turistas, el monto de la inversión según el costo-beneficio, la disponibilidad de líneas aéreas, cálculo de ganancias que se le podrían ofrecer a un concesionario, el valor del trazado vial hacia el Caribe sur, las fuentes de financiamiento, entre otros aspectos. Estos son desconocidos por el ministro Amador y no se pueden tomar a la ligera.

Freddy Pacheco León, Heredia

Cierre del 2023

Cuando se apaguen las luces del 2023 y vuelva a encenderse la esperanza de aquellos que no llegaron, no alcanzaron o no pudieron, el mundo seguirá su rumbo sin pedir permiso. Cruelmente transitado, el año 2023 nos deja lo vivido en guerras inútiles, pero también lo aprendido dentro de cada uno.

Por ello, me aferro a la frase de Isaac Felipe Asofeifa: “Nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer”. Aguardo el 2024 con la certeza de que solo debemos seguir mirando la estrella que llevamos dentro, guiándonos por el camino para ser mejores personas.

Gustavo Halsband Leverato, Aranjuez

Prioridades perdidas

Cuánta falta le hace a la Policía de Tránsito que el presidente de la República comparta sus “cariñitos y antojos” no solo con los publicistas que terminan dorándole su visión paralela de la realidad por cientos de miles de dólares.

Es vergonzoso ver cómo funcionarios esenciales son menospreciados, cuando no vilipendiados, por sus superiores, encantados con el uso discrecional de elegantes radiopatrullas para trasladarse a la oficina o a actos demagógicos y rasgadura de vestiduras por la titánica labor que cumplen los oficiales a su cargo. Basta del óleo de millones a compadres. El choreco gobierno, que cual Titanic de cartón se hunde irremediablemente, debería por lo menos salvar a la Policía de Tránsito de la debacle.

Marco Ramírez Cordero, Heredia

Disculpas y garantías

En nombre de una de las empresas de taxis en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, quiero ofrecer disculpas a Luis Fernando Gallardo García por lo sucedido. En la terminal, nuestro servicio está respaldado por taxis autorizados para garantizar la seguridad del pasajero, y además, ofrecemos un trato personalizado para devolver cualquier objeto olvidado por los pasajeros.

María Cecilia Arias Campos, San José

