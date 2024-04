Alarmante aumento de la violencia y propuestas de un ciudadano

La violencia se ha incrementado notablemente en los últimos dos años. Durante el cuatrienio de Laura Chinchilla, el promedio de asesinatos fue de 451; en el de Luis Guillermo Solís, 543; en el de Carlos Alvarado, 576; y en los casi 23 meses de la gestión de Chaves Robles, se registraron 902 homicidios, la mayoría de ellos personas de entre 18 y 35 años.

Es necesario prestar atención de inmediato para reducir la cifra de homicidios. Hay muchas causas, pero la reducción en el gasto social está pasando factura.

¿Para qué tener dinero en las arcas si lo que el país requiere es una mayor inversión en educación y salud, fortalecer el INA y buscar nuevas y mejores oportunidades laborales para los jóvenes?

Sería interesante y necesario reunir a los expresidentes para que ofrezcan formas y orientaciones sobre cómo combatir este flagelo, pero para ello se necesita humildad y reconocer que las cosas no se han estado haciendo bien.

Fernando Villalobos Solé, San José

Respuesta del BAC

En respuesta a la carta a la columna publicada el 13 de marzo, nos comunicamos con Marco Tulio Vindas Chaves para resolver su trámite.

Jessica Soto Centeno, gerenta de Comunicación y Reputación del BAC Credomatic

Educadores y médicos

Las protestas del sector educativo, a raíz del retraso en el pago de salarios, me llevan a reflexionar si los educadores son los mejor pagados de Latinoamérica y si el servicio que brindan es de excelencia.

Atravesamos una crisis educativa y ninguno de los gremios se ha manifestado por el deplorable servicio que muchos educadores brindan y por los pésimos resultados en las pruebas PISA y nacionales. Se ha perdido la ética tanto en educación como en la medicina, puesto que los médicos piensan que están ungidos por Dios y deben ganar mucho más que otros profesionales con similares años de estudio. ¿Qué está pasando en Costa Rica?

Eduardo Cambronero Vargas, Guadalupe

Agua estancada

En nuestra comunidad, debido a acciones de la Alcaldía y la regional del Ministerio de Salud, los zancudos están de fiesta en la entrada de la descuidada calle Sara Soto, en Santo Domingo de Heredia, donde la construcción de una alcantarilla no se terminó y, además de dificultar el paso de camiones y otros vehículos, el agua estancada es un paraíso para los zancudos del dengue.

Freddy Pacheco León, Heredia

Contaminación de río Tiribí

Es lamentable observar cómo a ambos lados del puente sobre el río Tiribí, en la carretera de Desamparados a la rotonda, o viceversa, hay un botadero de materiales de desecho y otros que luego son arrojados al cauce del río.

Rigoberto Guadamuz Monge, Desamparados

Llamado a la justicia

No es aceptable que lo sucedido en la SAFI del Banco Costa Rica y la cuantiosa sustracción en el Banco Nacional, así como el caso de Aldesa, sigan en el olvido. Señor fiscal general y jueces de la República, actúen. No permanezcan callados ante tanta injusticia y recuerden el lema “justicia pronta y cumplida”, que, según el sentido común, no se está cumpliendo.

José Luis Jop, Alajuela

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: Recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito, ser conciso y no contener referencias a marcas o empresas. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.