Unión de Gobiernos Locales no está llamando a deudores de bienes inmuebles: Es una estafa

La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) no está contactando por teléfono a los dueños de propiedades diciéndoles que tienen una deuda por el no pago del impuesto sobre bienes inmuebles. ¡Se trata de una estafa!

A lo largo de la llamada, el estafador va solicitando información bancaria a la víctima, con el objetivo de vaciarle las cuentas. La estafa funciona de dos formas.

En algunos casos, la persona recibe un mensaje de texto, por la vía tradicional o por WhatsApp, en donde se le indica que la está contactando un funcionario de la UNGL, que tienen una deuda y que llame a un número de teléfono. En otros casos, llaman directamente, sin un mensaje previo.

Así lo detalló el asesor legal de la Unión Nacional de Gobierno Locales, Carlos Bolaños, quien reiteró que ellos no están llamando a nadie.

“Tenemos varios reportes de ese tipo, pero nosotros no estamos llamando a nadie, no es facultad de la Unión Nacional de Gobiernos Locales cobrar impuestos”, insistió Bolaños y precisó que ya interpusieron varias denuncias por esos intentos de estafa ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

‘Modus operandi’

Una de las modalidades del intento de estafa es que mandan un mensaje de texto a las posibles víctimas diciéndoles que tienen una deuda, que puede acarrearle multas, sanciones administrativas y hasta responsabilidades penales, y que desde la UNGL quieren ayudarle a resolver esa situación. De seguido, aportar un un número de teléfono a donde pueden llamar.

Cuando la posible víctima llama o la llaman directamente, comienza el proceso para intentar obtener la información bancaria. Simulan que la llamada va pasando de un funcionario a otro, enumeran las propiedades en mora y luego mandan un link a la persona para que supuestamente llene un formulario.

Con ese formulario obtienen números de cuentas y otra información importante. Posteriormente, preguntan sobre los usuarios y contraseñas, y cuando la persona dice que no las recuerda, insisten en saber si tiene firma digital, si contesta que no, le dicen que ellos pueden ayudarle a obtenerla, pero que no le diga a su banco.

Bolaños, el asesor legal de la UNGL, dijo que los estafadores toman fotos publicadas por las instituciones en redes sociales, las ponen de imagen de perfil en WhatsApp y comienzan a escribir haciendo los supuestos cobros.

“Las municipalidades no cobran impuestos así, no se hace a través de una llamada. Si usted recibe una llamada así, mejor vaya a su municipalidad y solicite con su cédula o número registral de su propiedad su estado de cuenta”, dijo Bolaños.

El funcionario de la UNGL instó a los ciudadanos a no dejarse estafar y aseguró que tienen reportes de esas llamadas desde el 2018 y que las denuncias ante el OIJ han sido contra ignorado, pues no tienen información de dónde provienen.

