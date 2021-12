Podcast: El millonario negocio de la campaña electoral

Este 6 de febrero, 25 partidos políticos competirán por ganar la Presidencia de la República y por un porcentaje de los ¢19.800 millones de la deuda política que el Estado tiene reservados para estos comicios.

Pero ese dinero no lo obtendrán si no hasta después de las elecciones. Además, no es seguro que todas las agrupaciones vayan a poder cobrarlo. En el especial #NoComaCuento en Elecciones, Ronald Chacón, jefe del departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, explica cómo financian sus campañas los partidos políticos, cómo se vigila que los recursos provengan de fuentes legales y cómo se definirá cuánto dinero recibirá cada agrupación al finalizar la contienda.

Puede escuchar los demás episodios del especial, aquí: