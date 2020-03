“Entonces ya le digo con quedarse en la casa no creo que usted vaya a eliminar o se vaya a eliminar el coronavirus del mundo eso no creo jamás, no ha sucedido ni con la tuberculosis, no ha sucedido ni con la AH1N1, entonces ahora va a funcionar con el coronavirus, eso no, eso es meter miedo, eso es hacer pantomima, show mediático, vea que en Nicaragua Ortega acaba de anunciar que todas las actividades que están para Semana Santa están. ¿Por qué? Porque no van a hacer el show mediático que están haciendo en el mundo entero”, dijo.