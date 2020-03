“Hay personas esparciendo rumores acerca de mí, incentivando a que me agredan o maten por algo de lo que no formo. Me cuesta mucho entender como una mujer podría hacerle esto a otra, sin importarle las implicaciones que esto puede tener sobre su vida. Esto ha robado mi paz, ya no puedo esperar el bus donde solía hacerlo por miedo, ni salir sin sentirme observada y juzgada”, explicó.