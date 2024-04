Juan Carlos Retana, el expresidente de Herediano cumplió su sueño de niño

Aquel chiquillo de once años tomó dos decisiones que marcaron su vida. Quienes lo conocen desde siempre no se sorprenden al ver cómo Juan Carlos Retana cumplió sus dos grandes sueños. Él estaba claro en que iba a ser abogado, pero también tenía el convencimiento de que tarde o temprano escribiría un libro.

Cursó la carrera universitaria y hoy es un reconocido abogado litigante en áreas como el Derecho Deportivo, los Derechos Humanos y el Derecho Administrativo. El libro siempre estuvo en su mente, pero para poner manos a la obra primero debía definir qué era lo que realmente quería, porque no sabía sobre qué escribir.

“Una vez que cumplí con un propósito que tenía cuando fui presidente del Herediano, empecé con la escritura del libro y Dios me comunicó o me hizo saber que quería que hablara de las conversaciones que Él y yo sostenemos sobre una banca, que es el lugar donde yo visualizo que estoy para orar”, relató Juan Carlos Retana a La Nación.

Todo pasó muy rápido, porque él renunció al Team en setiembre de 2023, comenzó con ese proyecto y en diciembre ya estaba centrado junto a su esposa en lo que era la edición, revisión gramatical y ortográfica para proceder con la publicación.

El punto final en la primera entrega de lo que él planeó como una trilogía significó la satisfacción de una labor cumplida. El expresidente de Herediano (2018-2023) también es pastor evangélico en la iglesia Vida Abundante Coronado y aseguró que Desde una Banca es un libro con propósito.

“Lo veo como una herramienta para evangelizar, de llevar el mensaje de un Dios más cercano y que se convierte con quien uno puede hablar libremente, sin tanto formalismo, que escucha, corrige, llora con uno, que te aconseja, que comparte y te conoce de verdad”.

Juan Carlos Retana está muy entusiasmado con los comentarios que recibe de personas que leyeron su libro: 'Desde una Banca'. (Cortesía)

Aparte de la introducción y el epílogo, Desde una Banca contiene quince capítulos. Según Retana, él no podría escoger cuál es su favorito, porque en realidad todos tienen una secuencia y están ordenados para poder llegar a la conclusión.

“Fue ideado de esa forma, que cada capítulo sea una enseñanza diferente. Yo no podría decir cuál es el capítulo más importante, porque si no existiese el anterior, el posterior no podría haberse escrito”.

Lo que más lo llena es cuando piensa que el libro pudo ser de suspenso o una novela policial, pero supo esperar para tener claridad de lo que realmente quería.

“Me impresiona que personas que no conozco y que han leído el libro han tenido comentarios importantes de sentir identificación con lo que leen, o la reacción de que estaban pasando por esa situación y no la habían visto de la forma en la que se expone. Eso me alegra mucho, porque quiere decir que el libro está cumpliendo ese propósito”.

Juan Carlos Retana tenía una disciplina de escribir ciertas horas por semana y generalmente lo hacía en las madrugadas. Cuenta que en sus oraciones, o en sus sueños, sentía el capítulo completo y nada más después lo plasmaba en blanco y negro.

El exjerarca florense mencionó que tener ese libro en mano fue como ver nacer a un hijo, porque significó años de persistir por un sueño, muchas noches en vela y sentimientos encontrados a la hora de redactar.

“Tiene mucho tinte autobiográfico con licencia literaria porque es una novela, pero es un propósito cumplido, un sueño realizado y una forma de dar gloria a Dios en mi caso”.

Sin hacer spoilers, Juan Carlos Retana adelantó que en la obra se plasma la historia de una persona que se considera exitosa dentro de los parámetros del mundo y que está vacía, porque su éxito nunca ha tenido un propósito.

“Éxito y propósito no son lo mismo y cuando te das cuenta de que tenés éxito sin un propósito, eso realmente no es éxito. Por eso hay gente que alcanza una meta y siente que no logró nada.

”El protagonista tenía dinero, fama, había pasado por adicciones, por mujeres, por poder y siente que su vida es vacía. En esa banca, Dios le dice: ‘Si ya lo probaste todo, pues prueba conmigo, porque no tenés nada que perder y quizás te guste’. Es ahí donde empieza toda la historia. El libro no tiene el fin de hacer dinero, sino de ganar almas”, aseguró.

Juan Carlos Retana asegura que 'Desde una Banca' no sería realidad sin la ayuda de su esposa, Marianne Lierow. (Cortesía)

Juan Carlos Retana explicó que si bien es cierto él lo escribió, su esposa Marianne Lierow es la coautura, porque ella lideró todo el proceso de publicación, edición, revisión y mercadeo.

“Hay gente que lo ha comprado en Italia, en Suiza, en Alemania, en Estados Unidos, en Argentina, en Uruguay a través de Amazon y eso me ha llamado muchísimo la atención”.

El escrito plasma las nociones convencionales de éxito y felicidad desde una perspectiva diferente, que ofrece una reflexión profunda sobre el propósito, la transformación personal y la búsqueda de significado en un mundo que a menudo parece vacío y desalentador.

Juan Carlos Retana comparte su propia travesía, desde alcanzar altos niveles de éxito en el ámbito profesional hasta confrontar un profundo vacío en su vida personal.

A través de su propio relato, el autor desafía las concepciones convencionales de éxito y propone una reflexión profunda sobre la importancia del propósito y la conexión espiritual en la búsqueda de la verdadera realización.

Bajo un contexto personal y detallando su transformación de vida, el libro describe cómo cualquier ser humano puede atravesar soledad a pesar de “tenerlo todo económicamente”.

“Este libro es más que una narrativa personal, es un llamado a la acción, una invitación a explorar el propósito de cada uno de nosotros como individuos y a encontrar el verdadero significado en medio de la aparente trivialidad de la vida cotidiana”.

Juan Carlos Retana sacó su primer libro en español y en inglés. (Cortesía)

Desde una Banca está destinado a todos aquellos que buscan respuestas, que luchan con la desesperanza y la insatisfacción, y que anhelan descubrir un propósito más profundo en sus vidas. Es un testimonio inspirador de que la transformación personal es posible para aquellos que se atreven a buscarla.

“Cometí enormes errores en mi vida, lo tuve todo y no tuve nada. Fui un éxito para el mundo y un mendigo para mí y para mi familia. Hoy puedo verme al espejo sin vergüenza alguna, sin que el pasado se haya borrado o los errores hayan desaparecido, solo que hoy no son una carga, son una experiencia que con orgullo se plasma en el libro. Estoy seguro de que será una herramienta útil y valiosa para transformar la vida de muchas personas así como fue transformada la mía”, destacó.

Desde la Banca está disponible en español y en inglés (From a Bench), y puede adquirirse en Amazon, en la librería de Vida Abundante Coronado y a través del número telefónico 2228-2855 en horario de oficina.

El expresidente de Herediano hoy trata de barajar bien sus ideas, porque en su debido momento vendrán dos entregas más. Él trabaja en la escritura de su segundo libro pausadamente, afinando las ideas que desarrollará en la trilogía.

“Primero fueron respuestas del cielo para tus espacios en blanco, con mis conversaciones con Dios. El segundo libro se llama ‘Conociendo al Hijo’, y son mis conversaciones con Jesucristo. Hay un tercero que todavía está en gestación, que tendrá que ver con mis conversaciones con el Espíritu Santo”, adelantó Juan Carlos Retana, totalmente realizado al cumplir sus sueños de niño.