Carolina Tabash: la futbolista de los cálculos en la cancha y las finanzas

Carolina Tabash es jugadora de Sporting F.C., además ha sido seleccionada nacional. Su presente lo afronta con 30 años; sin embargo, a los 17 tomó una decisión que marcó su vida: ella desde ese momento priorizó su carrera profesional sobre todo, incluido el deporte.

De hecho, la defensora ha pasado por equipos como Saprissa, Herediano, Dimas Escazú, y vive su segunda etapa en Sporting, pero su llegada a San José no se dio por motivos futbolísticos, sino más bien por un deseo de conseguir oportunidades académicas que en Puntarenas le eran más complejas de adquirir.

Carolina dejó atrás su natal Puntarenas y se mentalizó en conseguir una carrera en finanzas, la cual logró sacar adelante con creces porque además la acompañó de otra: comercio internacional. Con 24 años la deportista ya era licenciada en banca y finanzas, además de administradora de empresas y experta en comercio internacional.

La defensora central siempre tuvo claro que su vida giraría alrededor de los números, porque en el colegio, durante los cinco años de estudio, logró eximirse de matemáticas y hasta participó en concursos de esa materia.

“Tengo una prima que fue un gran ejemplo a seguir, ella es contadora y se llama Nahir Vílchez, ella es seis años mayor y por ella es que terminé en los números. Gracias a Dios siempre he podido dividirme entre mi desarrollo profesional y deportivo, eso se lo debo mucho a los entrenadores que he tenido, quienes me han entendido y han comprendido que mi prioridad es mi carrera profesional”, afirmó.

Desde muy joven, la deportista comenzó su vida paralela a la de jugadora, ya que en el sitio que hizo su práctica profesional, la compañía Firestone, recibió la oportunidad de obtener su primer trabajo.

Actualmente, la futbolista trabaja en el BAC y comienza sus días a las 4 a. m.

“Un día normal mío se inicia a las 4 a. m. que me levanto para ir a entrenar, mi jornada laboral termina 6 p. m. Después de ahí trato de irme al gimnasio, como vivo sola me hago mi comida, mi cena, y voy a clases de inglés para acostarme tipo 10 p. m.”, puntualizó.

Esta jugadora explicó que su desarrollo profesional y deportivo la han llevado a hacer sacrificios importantes, como por ejemplo dejar de ver a su familia hasta por mes y medio.

“La responsabilidad es bastante alta, trabajar para un banco es muy complejo. Nosotros cerramos las contabilidades de todos los países, tengo una carga mental demasiado fuerte, pero es lo que me gusta”, confesó entre risas.

Tener un trabajo y ser deportista ha tenido situaciones impensables para Tabash, por ejemplo la jugadora cuando es convocada a la Selección Nacional de Costa Rica ha tenido que consumir todas sus vacaciones para representar al país y hasta tramitar permisos sin goce de salario.

Carolina Tabash es la futbolista que brilló desde pequeña con los números, posee tres carreras y es una apasionada de las finanzas.