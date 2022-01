Hoy hace 50 años: Precaristas montaban chozas para vivir en tierra ajena

(Alonso Tenorio)

Texto original publicado por La Nación el 24 de enero de 1972.

Para solucionar el problema de la “miseria extrema”, no solo se habló (porque ya nadie habla nada de eso) de la olla de carne y la incaparina, sino que simultáneamente nació una institución más, fundamentada en principios tan hondamente humanos, que su nombre ha de resonar aún más allá de los sentidos: el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

Factor número uno de toda “crisis social”: la falta de vivienda barata, que culmina con las denominadas “invasiones de precaristas”. Después de varios meses de fundada la institución, de la olla de carne y la incaparina, las invasiones de precaristas consumen lingotes en la prensa y espacios en la radio y la televisión.

En Chacarita, la gente detiene, sin respeto alguno de la ley, el tránsito de vehículos. Quienes menos culpa tienen de las deficiencias que sufren, deben “pagar”. En Pavas, 32 familias con 75 niños, resolvieron construir ranchos en predio ajeno. Varios meses después que el país tiene una nueva institución, las cosas se agravan.

No hubo una solución real de la situación, no hay cura para la enfermedad. El presupuesto de IMAS no ha dado los resultados apetecidos, especialmente en el nivel de educación de estas familias, muchas de las cuales, según informes de las autoridades, vendieron su rancho para ubicarse como precaristas en la “tierra de nadie”.

En otras noticias:

Figueres declarado non grato por estudiantes puertorriqueños

El presidente de la federación de estudiantes pro independencia, dijo hoy que su organización no permitirá la entrada del presidente de Costa Rica, José Figueres, en el recinto universitario de Río Piedras.

Tras calificar al mandatario costarricense de “traidor a su pueblo”, Julio Muriente, presidente de la FUPI, dijo: “No sólo lo declaramos persona no grata, sino que no permitiremos su entrada en nuestro recinto universitario”.

Figueres vendrá a Puerto Rico dentro de unos días, para participar en la cena martiana que celebrará en la isla un grupo de exiliados cubanos. El pasado viernes, la Juventud Independentista Universitaria había declarado a Figueres “persona no grata” en el recinto riopedrense.

Murieron 100 tras beber alcohol metílico en boda pensando que era whisky

Unas cien personas habían muerto hasta hoy como consecuencia de una intoxicación causada por bebidas alcohólicas ilegales entre los habitantes de un barrio pobre de la capital india.

La policía declaró que es casi seguro que las muertes fueron causadas por alcohol metílico y barniz vendido en lugar de whisky a unos obreros que querían festejar una boda el viernes, uno de los dos días de la semana en que se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en la capital.

El padre del novio, que no pudo pagar él mismo las bebidas, envió a sus invitados a una venta de licores cercana, que no tenía autorización del Estado para vender al público. Se les ofreció lo que parecía una ganga, pero terminó por en muchas muertes.