Vecinos se enfrentan a fiscal de Heredia por festejos en propiedad

Un grupo de vecinos de Tanque 90 de Getsemaní, en San Rafael de Heredia, se enfrenta a un fiscal de Heredia al denunciar que en una propiedad vinculada a él, en un barrio con una calle de acceso restringido, se celebran eventos sin permisos municipales ni del Ministerio de Salud.

Según los lugareños, la residencia es promocionada como un restaurante en el que se organizan fiestas, cumpleaños y todo tipo de celebraciones hasta con 90 personas por noche, generando tumultos y disturbios en una zona de uso residencial.

Edgardo Campos, abogado de los vecinos, dijo ante el Concejo Municipal de San Rafael que el inmueble es administrado por José Pablo Murillo, fiscal auxiliar del Ministerio Público en Heredia, y su pareja Ana Gabriela Chaves.

El abogado aseguró que, cada fin de semana desde julio del 2021, los vecinos de Tanque 90 tienen que soportar comparsas, cimarronas, discomóviles, cantantes en vivo, una larga fila de vehículos en la servidumbre de paso, que es de uso común, así como consumo de licor y juegos pirotécnicos.

Campos dio aviso a la Municipalidad y el Área de Salud de San Rafael el 13 de setiembre del 2022. El gobierno local le respondió, el 11 de octubre, que la propiedad no cuenta con ningún permiso para realizar actividades comerciales.

Nota donde consta que la Municipalidad de San Rafael de Heredia no tiene aprobado ningún permiso de uso comercial para la propiedad en cuestión.

El 17 de octubre, Murillo y Chaves recibieron una notificación de la oficina municipal de patentes, en la que se les ordenaba abstenerse de organizar actividades comerciales en el lugar.

En esa misma fecha, el Área Rectora de Salud de San Rafael-Barva les ordenó cesar las actividades comerciales, dado que no contaban con el permiso sanitario de funcionamiento respectivo. Sin embargo, los vecinos aseguran que los escándalos continúan cada fin de semana.

Este medio procuró hablar con el fiscal sobre las quejas de los vecinos, pero no hubo respuesta. También, se contactó por mensaje de texto a Gabriela Chaves. No obstante, respondió que no se referiría al tema hasta que se termine el proceso legal en curso ante las autoridades de justicia.

El abogado Campos dijo que el inmueble opera comercialmente bajo el nombre de Angel’s, y los encargados ofrecen tanto la casa como las áreas verdes para eventos, baby showers, matrimonios, quince años, capacitaciones, cumpleaños y aniversarios, entre otras actividades.

“La gran mayoría de los días sábados y domingos, ocasionalmente entre semana, se han realizado en el sitio actividades como las ofrecidas. Estas incluyen una cantidad enorme, desbordante a veces, de vehículos que al no tener donde estacionar los dejan sobre la servidumbre de paso”, explicó el representante.

El sitio se promociona en Facebook. La casa es propiedad de una sociedad anónima llamada Trópico Agua Dulce Wupy, de la cual Chaves es presidenta y Murillo, secretario. Ambos son representantes legales de la sociedad, según consta en la orden de apercibimiento emitida por la oficina de patentes de la Municipalidad de San Rafael.

La oficina de prensa del Ministerio Público confirmó a este medio que Murillo es fiscal auxiliar desde noviembre del 2010, con algunas interrupciones en su nombramiento.

Orden emitida por la Municipalidad de San Rafael para que cesen los eventos en esa propiedad.

Abogado habla de amenazas por parte de fiscal y su pareja Copiado!

Ante los regidores de la Municipalidad de San Rafael, el abogado Campos aseguró que, cuando inició la representación legal del grupo de vecinos, se dio cuenta de que “ha habido amenazas y amedrentamientos” por parte de los dueños de la propiedad, “bajo la excusa de que hay personas en la Municipalidad y en el Ministerio de Salud que son cercanas a ellos”.

El jurista acudió a la sesión del Concejo Municipal acompañado de un grupo de sus representados, todos ellos vecinos de Tanque 90 que se consideran afectados por la situación.

Campos añadió que, luego de que presentaron las denuncias y las autoridades apercibieron a Murillo y Chaves de suspender las actividades, “el discurso varió, ahora resulta que la vivienda es la casa de habitación de ellos y resulta que se presta para eventos familiares, cuando han habido eventos de 80 y 90 personas”.

Chaves denunció a abogado y vecinos Copiado!

Tanto el abogado Campos como uno de los vecinos de Tanque 90 fueron denunciados por Ana Gabriela Chaves.

En una de las querella, fechada el 21 de octubre, Chaves dijo que, cuando adquirió la casa y que “al principio la utilizaría para un negocio, pero no se dieron los permisos, entonces no se hizo nada”, pero que sí ha hecho fiestas familiares.

En esa ocasión, ella denunció a un vecino, de apellido Escalante, por supuestamente “poner a los vecinos en su contra”. Aseguró que su vecino la hostigaba tomando fotografías de su vivienda.

En la denuncia contra Campos por su parte, la cual tiene fecha del 31 de octubre, la mujer dijo que, el sábado 29 de octubre, el abogado violentó su imagen, llevando a la Policía a su casa, en contra de su privacidad y la de su hija menor de edad. “Abrió el portón que pertenece a una servidumbre, donde no se cómo él tiene control y dejando entrar a la Fuerza Pública y a la Municipalidad”, alegó Chaves.

El Departamento de Prensa del Poder Judicial confirmó que ambas causas fueron archivadas.

En las dos acusaciones se consignó como correo electrónico para notificación de Chaves el mismo que aparece en el perfil de Facebook de Angel’s Restaurante.

Según el abogado Edgardo Campos, el grupo de vecinos que él representa desea que los escándalos se detengan y seguirán realizando gestiones ante las autoridades para que esto ocurra.