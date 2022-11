Viva una Navidad llena de luces de colores y sin incendios

Viene Navidad y con ella la ilusión de decorar su casa, negocio u oficina con luces navideñas, muñequitos inflables y estrellas iluminadas. ¿Cuántas previsiones aplica usted antes de prender el enchufe y garantizar que todo esté en buen estado? Siga estos sencillos consejos para evitar sobrecargas o accidentes con electricidad. Si ya realizó las instalaciones, nunca es tarde para echarle un ojo a la conexión eléctrica y la calidad de las luces.

En primer lugar, antes de pensar en la estética, verifique si las luces son de calidad. Revise en la caja del empaque si están certificadas por algunos de estos laboratorios externos al fabricante: UL, CE, NOM, ANCE, CIDET, INTECO, TüV o AENOR.

Además, prefiera luces con tecnología led por su bajo consumo. Evite encenderlas todo el día y lea la etiqueta del fabricante para saber cuántas series puede unir en una misma conexión.

El máximo recomendado para una misma conexión son 3 series de luces, a menos que el fabricante indique lo contrario, explica Prysmian Group, empresa de cables de energía y telecomunicaciones.

“La seguridad eléctrica en épocas navideñas depende en gran medida de la compra de luces certificadas, pero también de su uso correcto. Se deben acatar las recomendaciones del fabricante sobre su conexión. Esto permitirá disfrutar de las fiestas con tranquilidad y evitar incidentes que comprometan vidas humanas”, expone Jennifer Rodríguez, ingeniera eléctrica de esta empresa.

Luego, asegúrese de que el enchufe (punto de conexión al tomacorriente) sea de calidad, que no se doble ni rompa con facilidad. Tampoco debe estar sobrecargado.

Los consejos son más que oportunos si se considera, según las estadísticas del Cuerpo de Bomberos, que en esta época las emergencias por incendio aumentan entre un 10 y 15% en comparación con el resto del año, en parte por incidentes con luces, arbolitos y sobrecargas eléctricas.

¿Se puede usar la regleta? Copiado!

Rodríguez enfatizó que no es recomendable el uso de regletas para la conexión de luces navideñas, “debido a que se suelen saturar de conexiones, por un tema de costumbre o falta de información”. Lo ideal es conectar la luminaria directo al tomacorriente.

En todo caso, añadió, una regleta solo debe ser usada cuando la serie navideña no llegue al punto de conexión. Su capacidad máxima de uso debe ser de un 60% para evitar una sobrecarga.

Tiempo de uso Copiado!

En cuanto al tiempo que se recomienda tener encendidas las luces, el consejo es no sobrepasar las cinco horas continuas diarias, de acuerdo con Prysmian Group.

En general, el Código Eléctrico de Costa Rica establece un máximo de 90 días para mantener instalaciones eléctricas temporales con propósito de alumbrado decorativo, como las luces navideñas.

“Si va a utilizar extensiones de años anteriores, haga una inspección visual. Fíjese que no haya alambres sueltos, protuberancias, decoloración o quiebres en el conductor. Al momento de colocar las luces, use soportes de plástico para no dañar el cable de la extensión”, explicó Rodríguez.

La misma revisión recomienda Rodríguez para series de luces navideñas guardadas de años anteriores.

Al momento de conectar las luces navideñas evite sitios de alta demanda energética como la cocina, donde hay muchos electrodomésticos conectados.

Si va a iluminar la parte de afuera de la vivienda, verifique de que la luminaria cuenta con certificación para ser utilizada en exteriores. En tanto, si pretende ponerle luces decorativas al 100% de la casa, se debe asesorar con un profesional en electricidad, recomendó la ingeniera. El hecho de que las luces enciendan no implica que estén bien conectadas.