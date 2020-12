“De estos 2 enteros pegaron varias personas. Un señor vino y me dijo que ese era el mayor y se llevó un entero porque no le alcanzaba para los dos y me dijo que me dejara aunque fuera un,o pero por ventas lo tuve que vender... si uno supiera el que va a salir me dejo el otro entero, pero yo ocupaba vender toda la lotería”, reflexionó el vendedor con nueve años de estar en este oficio.