Taxistas y transportistas se manifiestan en varios puntos del país

Taxistas y transportistas se manifiestan este miércoles 17 de noviembre desde las 8 a. m. en varias carreteras del país para solicitar un rebajo en el precio de los combustibles y peajes nacionales. Además, piden la regulación de los transportistas ilegales.

Los conductores anunciaron que realizarán tortuguismo en Circunvalación, ruta 27 (entre San José y Caldera), así como en la 32 (la vía que conecta San José y Limón). Asimismo, afirmaron que protestarán en muelles y zonas fronterizas. Los taxistas se reunieron antes de las 8 a. m. en las inmediaciones del Parque de la Paz, en San José, desde donde planean movilizarse rumbo a Casa Presidencial.

Según Rubén Vargas, organizador del colectivo, el grupo intentó tener un diálogo con el Gobierno; sin embargo, no obtuvo respuesta. “Esta es una unión entre transportistas porque hemos solicitado un diálogo con el Gobierno y no nos ha querido atender. Si el Gobierno no atiende por diálogo, entonces hay que protestar (...). Estamos solicitando el rebajo en el precio de los combustibles, creemos que se tienen que rebajar los peajes y que a lo traileros se les arregle el problema del transporte ilegal”, comentó.

Además, Vargas aseguró que los taxistas exigirán a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) un “cierre administrativo de las plataformas piratas”.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad informó de que cuatro manifestantes fueron detenidos por el bloqueo de la ruta entre Sarchí y Grecia. La institución indicó que las personas fueron trasladadas al Ministerio Público por obstrucción de vía pública.

