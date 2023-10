Serval africano abandonado no podrá volver a su hábitat natural, según biólogo

El serval africano que fue abandonado frente al Refugio Animal de Costa Rica en Santa Ana el 15 de octubre no podrá volver a su hábitat natural, según Rodolfo Vargas Leitón, biólogo del establecimiento.

“Definitivamente no creo que sea una opción (que regrese a su hábitat), porque al ser una especie que se comercializa en Estados Unidos o en Europa, no son las más aptas para devolverlas al medio ambiente. En el caso de determinar que es un animal con algún tipo de enfermedad, posiblemente se le dé tratamiento como mejor vía”, explicó el experto.

“Es difícil conocer esto, hay que dar tiempo y ver qué sale de las pruebas que se le han realizado y esperar que a nivel de salud se encuentre bien”, añadió Vargas.

Serval africano fue encontrado dentro de una caja el 15 de octubre frente al Refugio Animal de Costa Rica. Esta es una imagen de referencia, no del estado actual del animal.

El serval fue encontrado en una caja para transportar animales sin más señas; el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indagará cómo llegó al país, pues no se ha registrado el ingreso de esta especie de forma legal.

En una conversación con La Nación, Vargas brindó detalles sobre la especie y sobre la situación de salud del animal luego de ser encontrado frente a los portones del refugio en un estado deplorable.

A continuación, los detalles que aclaró el biólogo:

¿Qué es un serval africano?

“El serval es una especie de felino africano muy parecido a los caracales (felinos). Hay varias especies de estos felinos que son sumamente estilizados. Su característica principal son esas grandes orejas, esas patas largas y una cola corta”.

¿De qué se alimentan?

“Son animales que están especializados en alimentarse de serpientes, lagartijas, palomas pequeñas; o sea, las presas de ellos, por lo general, son animales pequeños de África”.

¿Se puede tener como mascota?

“Es una especie que se ha comercializado muchísimo en Estados Unidos, Europa, incluso en países cercanos como Guatemala; tienen grandes colecciones de esta especie porque los utilizan como mascotas tanto el serval como su híbrido que es el savannah.

“Entonces los savannah los venden entre $3.000 o $4.000. Y un serval puro puede llegar a costar desde $5.000 hasta $10.000. Es una especie que usualmente se comercializa en otros países de manera legal, pero en Costa Rica no habíamos tenido avistamientos de servales hasta este momento”.

¿Tampoco se ha visto un savannah en Costa Rica?

“El savannah no, porque al ser un híbrido, la ley de vida silvestre lo toma como un animal salvaje, prácticamente lo que hemos visto más que todo son bengalís, que es una especie que es un gato un poco más asilvestrado, pero pertenece a otro grupo de animales”.

¿En qué momento se dieron cuenta del hallazgo del serval africano?

“El Refugio ya estaba cerrado al público y al parecer cerca de las 3 a. m. se acercó un carro que se fue muy rápido; ni siquiera se ve que hayan bajado una caja o algún otro indicio. El punto en el que lo abandonaron fue entre unos árboles que están frente al refugio, lugar donde la cámara no logra captar imágenes de ser que hubo movimiento o no.

“A las 5 a. m., el guarda nos alertó de que había una caja afuera. Sin embargo, no es la primera vez que nos dejan animales en el portón del refugio. Hemos recibido animales como manigordos (otro tipo de felino), animales dentro de una caja bien cerrados, de todo tipo. Cuando llegamos al sitio vimos que se trataba de un felino, pero no sabíamos con detalle que tipo.

“Como a las 7 a. m. lo pudimos observar y decidimos dormirlo con anestesia para revisarlo y ahí nos dimos cuenta con sus características que eran típicas de la especie serval”.

¿En qué condición estaba cuando lo encontraron?

“Estaba sucio, con comida vieja, incluso podría haber sido vómito del mismo, mucha orina, pero cuando lo sacamos de la caja observamos que la condición del felino era buena, ya que se podía ver que las garras estaban cortadas. Aún no muda los dientes completamente porque es un macho juvenil, entonces la condición de salud es buena”.

¿Cómo está el animal en este momento?

“Ahora está en un proceso de cuarentena que lidera el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa). Es importante recordarles a las personas que como es un trasiego de vida silvestre y como en el refugio no tenemos ningún dato de la persona que lo entregó, hay que alertar al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y Senasa, entonces automáticamente el felino entra en una condición legal complicada. El Senasa determinará que pasará con el serval”.

¿Cuál pudo ser la causa de que un felino africano llegara al país?

“Para nosotros el tema del trasiego de vida silvestre es familiar porque en el pasado recibimos decomisos de animales que son productos del mismo acto como, serpientes venenosas y no venenosas, o monos que vienen de Brasil.

“Lo que pasa es que Costa Rica es un país que, por su diversidad, hay anfibios, reptiles, aves, mariposas, invertebrados sin darnos cuenta. Pero para mí se trata de un tema de trasiego de un animal que es sumamente costoso y que posiblemente no sea un tema tan amplio, pero sí hay que alertar porque puede traer bastantes consecuencias a nivel de ecosistemas”.

¿Se puede tener a un serval africano como mascota?

“Tener un animal de estos en las casas es prácticamente como tener artefactos peligrosos sin registrar, estamos hablando de lo que se conoce como tráfico y en este caso la vida silvestre sin permiso del Sinac, se ve de esa manera”.

Al no poderse devolver a su hábitat natural, ¿dónde permanecería?

“Definitivamente, en un sitio de educación al público con buena área de seguridad y buen manejo creo que sería lo más idóneo, y a la vez generar una educación ambiental que genere conservación porque mucha gente no va a tener la oportunidad de ver un serval en vía libre”.

¿Cuáles son las consecuencias del trasiego?

“El trasiego de vida silvestre puede acarrear una multa de 10 a 30 salarios base para especies que no están en peligro de extinción y para las que sí lo están es una multa de uno a tres años en la cárcel entonces es muy importante porque la gente no sabe, pero estas multas son reales. Hay que tratar de no hacer este tipo de actos porque ponemos en riesgo la salud del ecosistema de Costa Rica”.

Según el Artículo 18 de la Ley 7317, en Costa Rica se prohíbe el tráfico de cualquier especie de vida silvestre incluida en las listas del Sinac como en vías de extinción o poblaciones reducidas, salvo que provenga de un sitio de manejo de vida silvestre autorizado, precisamente el jaguar es una de esas especies.

