“Hoy he tomado una decisión de que, en primer lugar, no se van a extender los contratos de las empresas contratadas y que han sido señaladas. Esa es una decisión que he tomado y la estoy llevando al Consejo (Conavi) para que se formalice como debe ser. Aquí no hay obra grande o pequeña que no será objeto de una revisión y todo esto es de carácter legal”, indicó el ministro en entrevista exclusiva con La Nación.