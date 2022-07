Preguntas y respuestas sobre el futuro de la revisión técnica

La noche del jueves 14 de julio, en las estaciones de Riteve de todo el país se entregaron las últimas calcomanías que certifican a vehículos de todo tipo como debidamente inspeccionados. Desde este viernes, el país no cuenta con servicio de revisión técnica, a pesar de que este es un requisito para que los automotores circulen.

La estimación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) es que dentro de dos meses haya una nueva empresa que operaría con un permiso temporal en las mismas estaciones que este 15 de julio pasarán a manos del Estado. Mientras eso ocurre, se aplicará una especie de exoneración para los propietarios de vehículos a los que les correspondía acudir a revisión entre junio y setiembre.

El jueves en la noche los últimos vehículos aprobaron la revisión vehicular, servicio que por 20 años estuvo a cargo de la empresa española Riteve. Foto: Albert Marín

Estas son algunas de las principales dudas relacionadas con la circulación para las próximas semanas.

¿Qué ocurre si debía acudir a revisión técnica en julio, agosto o setiembre?

El MOPT determinó que estas placas tendrán un plazo adicional de dos meses para ponerse al día, a partir del momento en que se reanude el servicio.

¿Qué ocurre si se venció la revisión en junio?

El jerarca del MOPT, Luis Amador, anunció que buscará incluir en un nuevo decreto a aquellos vehículos cuyas placas terminan en 6. Sin embargo, ese decreto estaría listo el lunes 18 de julio, por lo que este fin de semana una persona que ande sin la revisión y tenga placa 6 puede ser multado.

¿Los vehículos con revisiones vencidas entre enero y mayo serán multados?

Aunque el jerarca prometió que no ordenaría realizar operativos de tránsito dirigidos a captar a conductores que circulan con la revisión vencida, en caso de que ocurra un accidente u otro evento donde se requiera la asistencia del tránsito, podrían ser multados por no estar a derecho.

¿De cuánto es la multa por circular sin revisión técnica?

La multa por no tener la revisión al día es de ¢55.852. No aplica el retiro de placas ni puntos a la licencia.

¿Qué pasará con los vehículos nuevos y usados que ingresen al país y que requieren pasar por la revisión técnica para ser registrados?

Mecánicos del MOPT realizarán estas revisiones a los vehículos importados usados. No obstante, no se ha especificado cómo será el procedimiento. Los carros nuevos no requerirán realizar dicha revisión.

¿Un vehículo cuya revisión venció entre enero y mayo puede ser multado en más de una ocasión durante el tiempo que el país esté sin servicio de inspección?

El jerarca no aclaró este punto y aseguró que hay que tener “paciencia” en este proceso de transición y que procurará que con el decreto eso no ocurra.

¿La prórroga en el servicio aplica también para vehículos de servicio público y cualquier otra categoría especial?

Esta información también se esclarecerá una vez que se publique la normativa.

¿En el caso que un usuario deba reponer sticker, documentos extraviados que certifiquen que está al día, o bien hayan quedado pendientes de reinspección dónde debe acudir?

Esta información tampoco ha sido aclarada por las autoridades, pero de acuerdo con el MOPT, todos los trámites pendientes serán detallados en el decreto que estaría concluido el 18 de julio.