No se pueden quitar rollos de cables porque se vean ‘mal o feos’, dicen Sutel y CNFL

Los nudos, excesos y rollos de cableado eléctrico, de Internet y televisión por cable que afean las calles de cientos de comunidades del país son, prácticamente, imposibles de retirar, ya que los operadores de redes de telecomunicaciones tienen el derecho de poner todas las que necesiten y soporten los postes.

De acuerdo con la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), no es posible evitar que se coloquen más cables en un poste solo porque se verían “mal o feos”, ya que “la regulación del uso conjunto o compartido de infraestructuras que sirven de soporte para el despliegue de redes públicas debe ejercerse de forma transparente, objetiva, equitativa y no discriminatoria conforme lo dispone la normativa legal”.

De hecho, la institución tiene el deber de garantizar que se coloquen todos los cables que se puedan, por lo que no es raro encontrar postes llenos de material en desuso o mal instalado que genera contaminación visual, es decir, hacen desagradable el paisaje urbano.

“A la Sutel le corresponde garantizar el derecho de los operadores de redes públicas de telecomunicaciones al uso conjunto o compartido de infraestructuras físicas o “recursos escasos” (entre las que se encuentran los postes), de modo que se asegure la competencia efectiva entre los diversos operadores, la optimización y el aprovechamiento del espacio utilizado en los postes para redes de telecomunicaciones”, justificó la entidad a La Nación.

Para colocar un cable, las cableras deben solicitar permiso a las compañías dueñas de los postes, las cuales no tienen mucho margen de acción para evitar que se saturen.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) contestó a este diario que no puede evitar que alguna firma coloque un cable en sus postes solo porque generen contaminación visual. “(Los postes) se declaran como bien escaso y por lo tanto no se puede decir que no a las cableras”, detalló.

Recordó que la ley establece la obligatoriedad de los derechos de paso e instalación de equipos, pero que la Sutel tiene una obligación medioambiental para regular esto. Sin embargo, la Superintendencia más bien dice que en esa área tienen mayor acción las municipalidades.

Son los gobiernos locales, dijo, los que definen todos los permisos y requisitos de construcción de la infraestructura que soporta las redes públicas de telecomunicaciones, como postes, torres, ductos, canalizaciones, entre otros.

“La cantidad de espacio para la colocación de cableado dependerá de la capacidad, tipo, altura, espacio disponible y otras características del poste; que deben estar especificadas en los requisitos constructivos que establezca cada municipalidad; así como en la normativa vigente”, declaró la Sutel.

Si de la negociación entre el dueño de los postes y el operador no hay un acuerdo para otorgar los permisos de uso compartido, el operador puede poner una denuncia para proceder a realizar la inspección y determinar si existe la viabilidad técnica para que se le brinde espacio en el poste.

También alegó que los rollos o reservas de cableado en postes son parte integral de ese diseño y despliegue, y permiten, entre otras funciones, agilizar la atención de averías provocadas por accidentes de tránsito y desastres naturales, “siempre en busca de garantizar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones”.

La existencia de las reservas de cableado en algunos postes está asociada principalmente a una alta demanda de los servicios de telecomunicaciones en un lugar o zona específica, por ejemplo: centros comerciales, oficentros, parques industriales, centros de datos, entre otros, “que obliga a una alta convergencia de operadores de redes públicas de telecomunicaciones”.

“Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones tienen la obligación de diseñar y desplegar sus redes en acatamiento de las condiciones técnicas, económicas y jurídicas que rigen la materia, en especial el Reglamento sobre el Uso Compartido de Infraestructura para el Soporte de Redes Públicas de Telecomunicaciones, publicado por Sutel”, puntualizó.

Firmas en el país

Actualmente, las empresas dueñas de postes que sirven de soporte para el despliegue de redes públicas de telecomunicaciones son:

Instituto Costarricense de Electricidad,

Compañía Nacional de Fuerza y Luz

Empresa de Servicios Públicos de Heredia

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago

Cooperativa de Electrificación Rural de Alfaro Ruiz

Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste

Cooperativa de Electrificación Rural Los Santos

Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos

Mientras tanto, los operadores de redes públicas de telecomunicaciones que brindan el servicio de televisión por suscripción mediante redes alámbricas, son los siguientes:

CABLE CARIBE S.A.

CABLE CENTRO S.A.

CABLE VISIÓN DE OCCIDENTE S.A.

CABLE ZARCERO S.A.

CABLEBRUS S.A.

CABLEPLUS S.R.L.

CINEMA TURRIALBA S.A.

COOPERATIVA DE ELECTRICIFICACIÓN RURAL DE GUANACASTE R.L.

COOPERATIVA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE ALFARO RUIZ R.L.

COOPERATIVA DE ELECTRICIFICACIÓN RURAL DE SAN CARLOS R.L.

COOPERATIVA DE ELECTRICIFICACIÓN RURAL LOS SANTOS R.L.

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD

INVERSIONES BRUS MALIS LTDA

LIBERTY SERVICIOS FIJOS LY S.A.

MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A.

R&H INTERNATIONAL TELECOM SERVICES S.A.

SERVICIOS FEMAROCA TV S.A.

SERVITEL CORP S.A.

TELECABLE S.A.

TRANSDATELECOM S.A.

Nueva regulación

Sutel destacó que actualmente cada operador de telecomunicaciones dispone de hasta 15 centímetros para colocar elementos de sujeción de su cableado en los postes, pero que la idea es hacerlo subterráneo.

Desde el Poder Ejecutivo, la “Comisión para la Instalación o Ampliación de Infraestructura de Telecomunicaciones” es la que, supuestamente, debe liderar junto con varias instituciones públicas esfuerzos para mejorar la calidad de los servicios de telecomunicaciones mediante un desarrollo “ordenado y armonioso con el medio ambiente”.

De ahí nació la promulgación de la reciente “Ley para Incentivar y Promover la Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones en Costa Rica”, donde se le ordena al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), a incluir en los diseños y la construcción de carreteras nacionales, los aspectos técnicos necesarios y de planificación para el desarrollo de las canalizaciones que den soporte a las redes públicas de telecomunicaciones en las vías nacionales.

“En nuestro país la mayoría de las redes eléctricas y de telecomunicaciones están basadas en redes aéreas que se encuentran soportadas por postes que se instalan en vía pública, a la vista de toda la ciudadanía, y aunque estas redes se desplieguen con el mayor apego a las normas técnicas aplicables en la materia, siempre generarán a la población un impacto visual.

“La instalación subterránea (soterramiento) de las redes aéreas actuales en las áreas urbanas (por ejemplo, el centro de la ciudad de San José y Alajuela), mitigaría la contaminación visual causada por el cableado eléctrico o de telecomunicaciones y de los postes en general. Además, mejoraría aspectos asociados a la seguridad y la calidad de los servicios de telecomunicaciones”, concluyó la Sutel.