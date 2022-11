Luis Amador da explicaciones por revisión técnica en vivo: ‘Gracias por ese gran gesto’

La legisladora oficialista, Paola Nájera agradeció al ministro Amador por el “gran gesto” de traer voluntariamente un Ampo con toda la información del proceso de selección de la empresa de revisión vehicular, aunque ningún diputado se lo pidió.

Asimismo, reconoció a Amador haber tomado “decisiones firmes” pese a haber tomado un ministerio con gestiones turbias y lleno de “cochinilla”.

Jonathan Acuña, del Frente Amplio, insistió a Luis Amador, si hubo una solicitud por escrito ante Aresep en la que se solicitar tarifa cero para la reinspección por una sola falla. La respuesta fue negativa.

Amador reiteró que le pidieron a Aresep solo tarifa máxima lo que, explicó, implica que de ahí para abajo puede cobrar lo que se considere, como ocurre con los taxis.

Acuña recordó que hubo promesas tanto del ministro como del presidente, Rodrigo Chaves, de que la tarifa sería cero para reinspección por una falla.

Amador reconoció que supieron que no sería cero desde el 20 de octubre, pero no había conferencia en esos días para informarlo.

Ante consultas sobre el mismo tema de Antonio Ortega, también frenteamplista, Amado aseguró que lucharon “hasta el últmo momento” por esa tarifa cero para reinspección por una falla.

El diputado Gilberto Campos del PLP intentó cuestionar al ministro Amador sobre las razones de haber seleccionado a Dekra por encima de la firma que había ofrecido una tarifa menor, así como el oficio que él dirigió a la junta del Consejo de Seguridad de Vialidad (Cosevi) pidiendo que se reconsiderara la selección que se había hecho previamente con base a los criterios de la comisión evaluadora. Pero no dio tiempo de que respondiera.

De acuerdo con el presidente legislativo, Rodrigo Arias, hay un fallo técnico para llevar el tiempo y lo están haciendo manualmente.

Fallas técnica en la toma del tiempo de participación de cada diputado, complicó recibir algunas respuestas de ministro Luis Amador sobre la revisión técnica. Foto: John Durán

Dentro de las críticas a la Aresep, el ministro Luis Amador recriminó reiteradamente que esa entidad permitió a Riteve cobrar 50% por reisnpección y que no fijó tarifa de reinspección para el nuevo operador. “Le permitían a la anterior cobrar 50% y a nosotros no”, dijo, en referencia a las tarifas para Dekra.

En ese contexto, Amador aseguró al diputado Diego Vargas que prepararn reformas para otros órganos como el Consejo Nacional de Concesiones y una adenda para contrato con el Banco de Costa Rica sobre el Fideicomiso Ruta Uno, que se encarga del proyecto de ampliación San José-San Ramón.

Luego de sumarse a la preocupación por los carros en Aduanas, Jorge Dengo Rosabal, del Partido Liberal Progresista (PLP), solicitó al ministro Luis Amador que se precisara cuándo es que vendrían la reducción de tarifas.

Según el jerarca, será hasta que exista un modelo tarifario en poder del Gobierno.

Tras aclarar que el ministro Luis Amador acudió voluntariamente y no fue que los diputados lo llamaron “para enjacharlo”, el diputado de Nueva República, Fabricio Alvarado expresó que con el cambio de empresa para revisión técnica se pasó de “un charco a otro charco”, pues el problema de fondo, en su criterio, es la existencia de un monopolio.

Ante la consulta si se acabará el monopolio, el ministro aseguró que los dos años de Dekra es un proceso de transición de dos años y que preparan un concurso e incluso ofreció compatirle el avance que llevan.

El también socialcristiano Carlos Felipe García el reclamó a Amador por los 5.000 vehículos importados que no pueden ser desalmacenados por falta de revisión técnica vehicular.

Amador aseguró que se está probando una nueva herramienta informática para acelerar el proceso.

Alejandro Pacheco, de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), fue el primero en consultar. Solicitó que le aclarara cómo por qué la Aresep afirma que realmente el mOPT nunca pidió que la tarifa de reinspección por un componente fuera cero, como lo habían prometido.

Amador respondió que la Aresep solicitó requisitos, pero hizo referencia a la inspección. Sobre la reinspección únicamente dijo que Aresep no fijó precio.

“Tratamos de instrumentar un proceso para que pujaran con precio a la baja, para tratar de que los precios bajaran”, dijo.

Luis Amador atendió dudas sobre las tarifas de revisión vehicular. Foto: John Durán

Amador concluyó su exposición de 15 minutos con señalamientos contra la Aresep. Recordó que la entidad tiene que pagar 3.800 millones por juicios derivados de errores en fijación.

Asimismo, anunció que preparan un proyecto para modificar la Aresep, que se costea con tarifas.

El jerarca del MOPT inició su exposición ante los diputados dando razones de por qué se eligió a la empresa Dekra para dar el servicio de revisión vehicular, así como la forma en que se gestaron las tarifas que finalmente comenzaron a cobrarse este 28 de octubre.

Según dijo, en agosto, luego de varias gestiones, Aresep estableció tarifas y no dio precio de la reinspección. Asimismo, insistió en que la Autoridad Reguladora no le aceptaba datos de Dekra para solicitar nuevas tarifas, porque aún no estaba legimitada.

Señaló que al 20 de octubre, aún faltaban aspectos por definir. Para entonces, informó, había 30.000 vehículos rezagados en revisión técnica, 640.000 debían someterse a la inspección y 5.000 embodegados.

Amador señaló que cuando entró Dekra “tuvimos un bajonazo en la tarifa” en comparación con Riteve.

Ahora, dijo, habrá que esperar seis meses para que Dekra haga solicitud.

Con 46 diputados presentes en la sesión del plenario de este lunes 7 de noviembre, se votó un debate reglado para recibir las explicaciones de Luis Amador, jerarca del MOPT, sobre las condiciones de reanudación del servicio de revisión técnica vehicular, a cargo de la empresa alemana Dekra.

Amador dijo que acudiría “voluntariamente” a comparecer luego de que el miércoles 2 de noviembre, los diputados hablaron de “yerros” y engaño para los usuarios.