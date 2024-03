Hatillo vuelve a quedar sin agua, ahora por rompimiento de tubería

Como temían los vecinos de Hatillo, volvieron a quedarse sin agua pero ahora no fue por los racionamientos del Instituto Costarricenses de Acueductos y Alcantarillados (AyA), sino por la ruptura del tubo principal que abastece el sector. La situación también afecta a la comunidad de Mata Redonda.

Según el AyA, la responsable del rompimiento fue la empresa que realiza los trabajos de instalación de tubería pluvial para la Municipalidad de San José. La suspensión del servicio se prolongará hasta que completen la reparación.

“Debido a la magnitud del daño y la pérdida de agua potable que está ocasionando, el sistema deberá recuperarse luego de la reparación y este es un proceso lento, por lo que apelamos a la comprensión de la población”, indicó el Instituto.

La entidad informó de que se activará el reparto de agua por medio de camión cisterna, el cual se mantendrá hasta que se restablezca el servicio.

Días atrás los habitantes de Hatillo protestaron por la constante suspensión del suministro y el irrespeto a los horarios de racionamiento. Los pobladores molestos bloquearon en varias ocasiones la carretera de Circunvalación lo que incluso llevó a la detención de nueve de ellos, quienes fueron liberados horas después.

El AyA, por su parte, alega que el fenómeno climático El Niño provocó una disminución en las fuentes de agua, lo que afectó directamente los sistemas de la Gran Área Metropolitana (GAM).

Los vecinos de Hatillo se han abastecido con el agua de camiones cisternas del AyA durante muchos días. El sistema se reactivó por el rompimiento de una tubería. La medida también se aplica en San Juan de Dios de Desamparados. (Alonso Tenorio)

Desamparados con problemas

Mientras en Hatillo no hay agua, en dos barrios de San Juan de Dios de Desamparados el líquido no se puede tomar. Es la situación que enfrentan habitantes de Calle Robles y Calle Cementerio, debido a la sospecha de contaminación.

Debido a olores extraños en el líquido, el AyA recomendó no usar el líquido para tomar, dar a sus mascotas, preparar alimentos e incluso para higiene personal.

La institución informó este jueves que volvió a activar el protocolo de atención para este tipo de situaciones, con pruebas de laboratorio para verificar la calidad del agua de consumo humano.

A esas comunidades de Desamparados también se les está distribuyendo agua con ayuda de camiones cisterna.

El problema se registró por primera vez el 16 de marzo, al día siguiente, el AyA permitió el consumo. No obstante, el 19 revirtió la medida y sugirió no usarla.

Año complicado

A finales de enero, el AyA tuvo que enfrentar la contaminación con hidrocarburos de una de las fuentes del sistema de acueductos que provee a los habitantes de Tibás, Goicoechea y Moravia.

Ese hecho afectó a aproximadamente 107.000 personas, quienes experimentaron suspensiones y racionamientos en el servicio debido a la contaminación con un tipo de hidrocarburo llamado xileno.

Una problemática similar se presentó en el acueducto municipal de Turrialba. Aunque en un principio el Ministerio de Salud confirmó la presencia de hidrocarburos, esto fue posteriormente descartado por los laboratorios de la Universidad de Costa Rica (UCR).