Gordo navideño: ¿Cómo se cobra un premio millonario de lotería?

Los aires navideños vienen acompañados de la ilusión que muchos depositan en la lotería más esperada de todo el año. La emisión del Gordo navideño ya está en las calles y este 18 de diciembre será el sorteo.

Y es que la suerte puede quedar en manos de cualquiera. Una sola fracción del mayor puede cambiar la vida de quien resulte favorecido.

Pero, ¿cómo se cambia un premio millonario de lotería y cuáles son los sí y los no que se deben considerar si se convierte en un afortunado ganador? La Nación Explica.

¿Dónde se cambia una fracción o entero si el premio es de varios millones?

Puede acudir a las oficinas de la Junta de Protección Social (JPS) en San José o a las sedes del Banco de Costa Rica en cualquier parte del país.

Si lo hace en el Banco el premio podría tardar de dos a tres días para recibir el pago, pues las fracciones son enviadas a la Junta para su validación.

¿Si compra lotería en línea el pago se acredita a la cuenta registrada automáticamente aunque sea una suma alta?

Sí. El pago en la cuenta registrada se acredita automáticamente independientemente del monto, desde lo que corresponda a una terminación hasta un entero o varios del mayor pueden aparecer en su cuenta bancaria de la noche a la mañana si el número que compró en el sitio jpsenlinea.com resultó premiado.

¿Se puede depositar el dinero del premio en una cuenta que no esté a su nombre?

Siempre el pago se hace en la cuenta de la persona que presentó y firmó las fracciones. Ya una vez depositado en su cuenta, puede hacer las transferencias a las cuentas que desee.

¿Se debe pagar algún impuesto por el dinero recibido?

No. El premio se entrega íntegro al ganador.

¿El pago tiene que ser depositado necesariamente en una cuenta del Banco de Costa Rica?

No. La persona que va a cobrar puede tener cuenta en otra entidad bancaria, nada más debe presentar la cuenta cliente a su nombre.

¿Se debe declarar ante el banco el origen de los fondos para demostrar de dónde proviene el dinero?

La JPS entrega una constancia firmada que certifica de dónde proviene el dinero. Si el pago se hizo automático, la persona recibe un correo electrónico que también sirve de justificante ante las autoridades.

¿Qué ocurre si el ganador no está bancarizado y no tiene interés en abrir una cuenta?

La persona puede pedir que se entregue un cheque de gerencia, sin embargo, esta opción no es recomendable ya que se expone a un mayor riesgo de ser víctima de robos o estafas.

“Siempre se hacen las mejores recomendaciones de la mejor forma posible. Es precisamente para salvaguardar la seguridad física de las personas ganadoras de lotería, por eso es que parte de los mecanismos que nosotros establecemos es cómo se le garantiza a la persona la privacidad, que no se vea expuesta”, explicó Evelyn Blanco, gerenta de Mercadeo de la Junta.

Ella reconoció que, incluso, muchas personas ganadoras prefieren ir a un banco a depositar el premio en lugar de la Junta para que no se den cuenta que salió ganador. “Sabemos que mucha gente no llega en los primeros días porque se espera que pase toda la efervescencia”, dijo.

La funcionaria manifestó que a lo interno de las instalaciones de la JPS también se da un manejo especial para proteger a aquellas personas que acuden con premios importantes.

¿Un mismo premio se puede repartir entre varias personas?

En casos de este tipo deberían presentarse todas las personas y cada una firmar la fracción correspondiente que se le va a pagar. Lo que no se puede es dividir una misma fracción entre más de un ganador.

“Por ejemplo, hace unos años varios compañeros, de hecho eran 12, compraron un entero. Cada uno tenía derecho a 0,88 más, entonces se pusieron de acuerdo entre ellos para que ese 0,88 se depositara al que más le tenían confianza y él hacerles desde el banco la transferencia”, relató Carlos Cambronero, jefe de pagos de la institución.

¿El premio debe compartirse con el cónyuge?

No. Los premios de la lotería, en un matrimonio o unión de hecho, son bienes obtenidos por la suerte, no hay un esfuerzo en común. Los bienes adquiridos por la suerte, regalados o donados, no son gananciales. El premio le corresponde al que compró la lotería.

El número 19 con la serie 613 fue el premio mayor del sorteo de lotería navideña del 2021. (Rafael Pacheco Granados)

¿Qué recomendación se da a las personas que se percatan que tienen una o más fracciones premiadas?

El principal consejo es que inmediatamente firme los pedacitos, así si se extravían o se los roban en su camino a la Junta nadie más puede cambiarlos.

¿Al acudir a las sedes bancarias o a la entidad las personas reciben algún tipo de asesoría financiera y de seguridad?

Sí. Se les brinda consejos sobre lo que hay que hacer y no hacer con el dinero, en el momento del cambio puede decidir si desea colocar el dinero en una cuenta de ahorros o abrir certificados a plazo.

“Sobre todo se les explica que hay que tener mucha calma, hay que tener mucha prudencia, que sean discretos porque somos muy confiados, viera como hablan a veces hasta el que está a la par en la fila le cuentan”, contó Cambronero.

También se recomienda acudir solo, o acompañado únicamente de una persona, pues es común en este tipo de situaciones que muchas familias impulsadas por la emoción llegan acompañadas de todos sus miembros.