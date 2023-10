Gobierno otorgó traslado de migrantes a dos autobuseras sin realizar concurso

La asignación del traslado de migrantes desde Paso Canoas, en la frontera sur del país, hasta Los Chiles en el límite con Nicaragua, se otorgó a las empresas Tracopa y San José-Venecia de San Carlos, sin que mediara un concurso o una invitación abierta a otras compañías autobuseras.

El servicio se asignó a las dos firmas bajo la figura de permiso para transporte especial, por ser las que operaban en las rutas por donde deben trasladarse los migrantes en su paso hacia el norte del continente, según el Consejo de Transporte Público (CTP). Esas empresas han movido hasta $60.000 diarios durante las épocas de mayor flujo de extranjeros

Según consta en las actas de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público, el 17 de octubre del año pasado fue cuando se abordó por primera vez el asunto, que fue llevado a esa sesión por el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez.

En esa ocasión, otros directivos, incluso, propusieron que el servicio fuera otorgado a los permisionarios de turismo, para no afectar los servicios regulares de ruta; sin embargo, la entonces directora del Consejo, Sidia Cerdas, sostuvo que en un principio se había autorizado únicamente a los buses de ruta regular larga, pues se consideró que “la tipología de los buses era la apropiada para la realización de trayectos largos, con la potencia requerida”.

Agregó, además, que los conductores estaban más preparados para este tipo de trayectos.

Aunque durante esa sesión se acordó invitar a los operadores de transporte de turismo y servicios internacionales para que presentaran la solicitud correspondiente al CTP, solo cinco días después, y durante una sesión extraordinaria que se realizó el sábado 22 de octubre, se acordó dejar en firme la autorización para Tracopa y San José-Venecia de San Carlos.

En el acta de esa segunda reunión se menciona que “ de conformidad con lo requerido por Casa Presidencial, se valora la autorización de un servicio especial de transporte de migrantes de frontera Paso Canoas y Los Chiles frontera norte y viceversa, con 26 unidades de refuerzo”.

Hasta finales de setiembre Tracopa mantenía su operación para el traslado de migrantes dentro del mismo campo ferial que operaba como albergue temporal, de ahí salían entre 30 y 40 buses cada día.

Ese documento señala que por las condiciones del servicio requerido “conlleva que las empresas para operar dicho permiso son las operadoras de ruta regular en las rutas 601 empresa Tracopa y en la uta N° 205 Transportes San José Venecia de San Carlos S.A., bajo la modalidad de ‘servicio especial para el transporte de migrantes’, por un plazo de hasta un mes”.

Como parte de las justificaciones citadas en ese oficio se indica que “en este caso, el permiso estaría siendo operado por las empresas autorizadas a brindar ruta regular dentro del trayecto en el cual se estará ejecutando”.

Los miembros del Consejo acordaron otorgar el permiso por tres meses, que posteriormente en enero fue prorrogado por otros tres meses y el 26 de abril se amplió nuevamente, esta vez por lo que resta de este año.

Licitación nos iba a llevar un año

El director del Consejo de Transporte Público, Freddy Carvajal defendió la asignación de estas empresas como permisionarios especiales, pues aseguró que se trataba de algo “muy específico”.

“La legislación en transporte público nos dice que tenemos que darle opción a empresas concesionarias que tengan corredor común entre San José y Paso Canoas y entre San José y la zona norte en Los Chiles”, comentó.

El funcionario dijo que por esa razón se realizó la invitación mediante “el debido proceso” a las dos empresas citadas, además insistió de que la tarifa se consensuó entre la administración y las autobuseras con base a la estructura de costos, e insistió que por ser un servicio especial no correspondía a una tarifa regulada o autorizada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

Cuestionado sobre las razones para no realizar una licitación o una invitación abierta a otras empresas, Carvajal indicó que “estamos haciéndolo como dice la legislación, si se hace un concurso de licitación duramos un año, porque ya es un concurso licitatorio que no debemos hacerlo porque la figura del permiso lo permite, no es nada antojadizo lo estamos haciendo y la legislación lo permite”.

El funcionario dijo que las empresas debían inscribir los autobuses necesarios para mover la demanda que actualmente es de 2.000 viajeros diarios, y añadió que estas no podían ser unidades de la ruta regular. Actualmente, agregó, cada firma tiene inscritos 35 buses.

La semana pasada, el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, anunció durante una visita al Darién junto a su homólogo de Panamá, Laurentino Cortizo, que se dispondría de 200 buses para realizar el recorrido desde esa frontera con Colombia, hasta la frontera norte de nuestro país. Ese sistema comenzó desde el pasado 9 de setiembre.

Esto con el fin de que los migrantes no se queden en los lugares poblados, como la frontera de Paso Canoas donde hasta hace dos semanas operaba un refugio temporal, que ahora se trasladó al Centro de Atención de Migrantes (CATEM).

Las mismas autoridades de Migración indicaron que hasta el pasado 29 de setiembre se había registrado el paso de 320.110 personas migrantes por la frontera sur del país.

La estimación de las mismas autoridades del gobierno es que los buses anunciados podrían llegar a realizar hasta 70 viajes diarios, es decir, trasladar a más de 3.000 personas en un solo día.

La operación de los migrantes se trasladó a un albergue ubicado a 11 km de Paso Canoas y desde ahí saldrán los buses hacia la frontera norte. Foto: Dirección General de Migración.

Hasta ese punto llegan los autobuses procedentes de Panamá, y los viajeros que realizaron el pago de $40 hacen un trasbordo a las unidades de Tracopa, que los llevan hasta San Jerónimo en Orotina, donde nuevamente cambian de autobús para continuar en los buses de la empresa San José-Venecia de San Carlos, hasta la frontera norte.

La Nación consultó desde el miércoles anterior a la Dirección General de Migración y Extranjería detalles sobre esta operación tales como: el proceso de traslado de las personas que no cuentan con el pasaje, los criterios para seleccionar a las empresas autobuseras y la definición de tarifa, la situación de dicho centro respecto a su capacidad y la atención que se brinda a las personas migrantes; sin embargo, al cierre de esta nota no se había tenido respuesta.

También se consultó a las empresas autobuseras, mediante los correos electrónicos registrados ante el CTP para notificaciones, sobre la cantidad de personas que están trasladando a diario, así como el número de viajes y autobuses que disponen para ese servicio y las condiciones en las que se realizó la invitación y definición de tarifa, pero no se recibió respuesta.

La capacidad del CATEM es de 280 personas y algunos vecinos que anteriormente brindaban colaboración a los migrantes han denunciado que ese centro se encuentra en su capacidad máxima, por lo que algunas familias migrantes que no cuentan con el dinero para el pasaje se mantienen en las calles, pues ya no existe el refugio que albergaba hasta 600 personas en el campo ferial.