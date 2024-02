‘El AyA no se soluciona con el cambio de presidente ejecutivo’, afirma Guillermo Carazo, director ejecutivo del CFIA

El miércoles pasado, el presidente de la República Rodrigo Chaves Robles anunció que Juan Manuel Quesada dejaba la Presidencia Ejecutiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) para dirigir el AyA.

En medio de la serie crisis por la contaminación de agua con hidrocarburos en tres cantones del área metropolitana, el mandatario pidió la renuncia de Alejandro Guillén, quien presidía el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) desde febrero de 2023.

“No hubo una respuesta pronta y satisfactoria y alguien tiene que pagar el precio político”, dijo Chaves. Sin embargo, esta no es la primera vez que cambia de jerarca en esa institución o proclama intervenciones para ajustar su rumbo.

El primer cambio ocurrió el 1.º de febrero de 2023, cuando anunció la salida de Roberto Guzmán Gutiérrez “por falta de resultados”. En abril de ese mismo año anunció una intervención que incluyó denuncias penales contra exdirectivos por presuntas irregularidades en la aprobación de un manual de organización institucional con una estructura distinta al plan de reorganización administrativa registrado en el Ministerio de Planificación (Mideplán) en el 2008.

Para Guillermo Carazo, director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), los problemas del AyA no se solucionan con el cambio del jerarca.

El ingeniero civil ha sido una de las voces más críticas de esa entidad en los últimos años.

El ingeniero Guillermo Carazo, director ejecutivo del CFIA, teme que el proyecto para garantizar agua a habitantes de San José, Heredia y Cartago no estará en esta década, dados los problemas de gestión del AyA. (Cortesía)

En una entrevista con La Nación, Carazo expresó que reformar esa institución requiere un trabajo mayor y que la sustitución de una pieza, como lo es el presidente ejecutivo, es insuficiente.

- ¿Cómo valora la medida de tomar agua de otros cantones del área metropolitana para llevar agua a los cantones afectados por contaminación?

- Como todo, tiene ventajas y desventajas. Lo hemos dicho muchas veces: Acueductos y Alcantarillados no está ejecutando las obras de infraestructura que necesita el país. Por ejemplo, en el caso de la Gran Área Metropolitana, ellos dijeron que iban a perforar un pozo cerca del proyecto Gol, en Santa Ana, que nos iba a dar 100 litros de agua por segundo, esa obra debía estar lista a finales del 2022 y aún no está listo ese pozo.

“Eso no lleva al tema de que, antes de que se presentara la contaminación del agua, ya había racionamientos en varios cantones, como Coronado y otros. Ya teníamos ese problema de racionamientos”.

- ¿Cómo califica la respuesta del AyA frente a la contaminación de agua con hidrocarburos en varios cantones?

- No hay una información clara de qué es lo que pasó. Han pasado muchos días y deberíamos tener una respuesta de la institución y esa respuesta no la tenemos, eso complica las cosas. Además, una contaminación con hidrocarburos es complicada, tienen una composición química compleja y son muchos compuestos, mezclas y otros elementos que hacen difícil determinar cuál es el grado de contaminación y qué está contaminado, se requieren laboratorios con equipos muy específicos, por eso tuvieron que contactar a los laboratorios de la Universidad de Costa Rica.

“Algo que uno se pregunta es por qué duraron tanto para buscar a los laboratorios de la Universidad si esto es una emergencia (...) Por último, lo que se debe hacer, dado que la Gran Área Metropolitana no es un solo sistema de acueductos, sino varios sistemas relativamente interconectados, es sacar agua del sistema contaminado y tomar líquido de otras fuentes, se puede tomar de la planta de Los Sitios, de Tres Ríos y La Valencia, pero es de esperar que se deban hacer racionamientos, en especial porque estamos en verano.

“Los racionamientos son muy incómodos, es una barbaridad, da muestras de que AyA no es una institución eficiente, pero por lo menos esas familias tendrán agua durante algunas horas para sus necesidades básicas”.

- ¿Ha pedido el CFIA explicaciones al Gobierno sobre cómo avanza el proyecto Orosi II, el cual llevaría mayor suministro de agua a 15 cantones?

- Sí, hemos estado con autoridades del AyA y el presidente de la República porque consideramos que este tema es importante. Volvemos a lo mismo, sentimos que AyA requiere algo más que un cambio de presidente ejecutivo, requiere una intervención seria de parte del Poder Ejecutivo, porque son muchas las cosas que están pasando ahí.

- ¿Cómo qué cosas?

- El proyecto de Registro de Agua No Contabilizada (RANC) a veces escuchamos que ya no lo van a hacer, a veces escuchamos que sí lo van a hacer. A la larga, no avanza, hemos visto cronogramas que, de un año a otro, lo único que hacen es correr las fechas, es decir, que no hicieron absolutamente nada (...) En el AyA más del 50% del agua se va en fugas y el RANC lo que pretende es disminuir eso, eso requiere sustituir tuberías viejas y poner sistemas de telemetría para identificar fugas, eso tenía que haber iniciado en 2019 y, al día de hoy, no ha arrancado y nos dicen que este año tampoco va a arrancar.

“Con respecto al proyecto Orosi II, según información publicada por La Nación en 2014, iba a estar listo en 2020 y eso no ocurrió. Estamos en 2024 y no han empezado las obras, esa es una solución de largo plazo, pensamos que no va a estar lista en esta década”.

- ¿Cómo se han pedido explicaciones al Gobierno de parte del CFIA?

- Al Poder Ejecutivo se le ha estado mencionando el tema del AyA, que es un problema serio y necesita atención. Nos han dicho: ‘sí le hemos puesto atención’, pero pusieron un presidente ejecutivo, después lo tuvieron que quitar, porque no venía funcionando. Luego, pusieron un segundo presidente ejecutivo al que sí le tenían fe, pero ya lo quitaron ayer.

“No creemos que un presidente ejecutivo, por sí solo sea la solución para el sistema del AyA, los problemas que estamos mencionando son demasiado grandes y eso no se arregla con cambiar el presidente ejecutivo (...) Se debe empezar a analizar qué tipo de soluciones se requieren.