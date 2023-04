Dekra inicia este lunes cambio de calcomanías a vehículos rezagados que recibieron la del 2023

A partir de este lunes 3 de abril, la empresa alemana Dekra, encargada del servicio de revisión técnica en el país, iniciará el cambio de calcomanías a los vehículos rezagados que acudieron en los últimos meses a la revisión.

Estos carros que debían realizar la revisión en el 2022, recibieron una calcomanía que indica que la validez de ese trámite es hasta el respectivo mes según la placa de este 2023.

Todos los carros que hayan acudido desde el inicio de operaciones de Dekra, deben recibir un sticker del 2024, aunque estuvieran en el grupo de rezagados. (Cortesía )

Eso implicaba que, por ejemplo, un carro que debía acudir en agosto del año pasado y no pudo ir porque para ese momento no había ningún operador en el país dando el servicio y que asistió en los primeros meses de este año dentro de los plazos de amnistía, debería ir nuevamente en agosto de este año para tener la revisión válida hasta el 2024.

Sin embargo, semanas atrás el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció un cambio en esa condición, como una medida para hacer frente a la saturación del servicio.

De esta forma, los vehículos que acudieron a Dekra entre octubre del año pasado (cuando la empresa inició operaciones) y marzo de este año y que recibieron una calcomanía del 2023, podrán presentarse a pedir el cambio de la calcomanía, sin necesidad de someterse a la inspección otra vez.

Para esto la empresa habilitará un carril en cada una de sus sedes, que será exclusivamente para el cambio de sticker.

Para realizar el cambio no es necesario sacar cita, únicamente debe presentarse a la estación (preferiblemente donde realizó la revisión previa) con el sticker pegado en el parabrisas (no debe quitarlo), además portar la tarjeta de inspección en buen estado y no requiere que se baje del carro.

La empresa además publicó un cronograma de atención para estos casos.

Placas terminadas en 1, 2, 3 y 4 acuden en a bril .

acuden en a . Placa terminada en 5 en m ayo .

en m . Placa terminada en 6 en j unio .

en j . Placa terminada en 7 en j ulio .

en j . Placa terminada en 8 en a gosto .

en a . Placa terminada en 9 en setiembre .

en . Placa terminada en 10 en octubre.

Adicionalmente, los vehículos con placas 7, 8 , 9 y 0 que no acudieron a la revisión técnica en el 2022, tienen plazo para asistir entre julio y octubre de este año según su número de placa. Aquellos que tengan pendiente una cita para reinspección de este mismo grupo, serán contactados para reagendar su espacio.

En tanto, los carros con placas 1, 2, 3, 4 y 5 que se encontraban dentro del grupo de rezagados (porque no hicieron la revisión en el 2022) deben asistir cuanto antes pues su amnistía ya venció.

Todos los vehículos que acudieron a Dekra desde el pasado 28 de octubre, recibirán un sticker del 2024. Aquellos que tengan uno del 2023 pueden acudir a realizar el cambio, según el cronograma antes citado.

Horario de Semana Santa

La empresa informó que durante esta Semana Santa, las 13 estaciones fijas del país, así como las 3 sedes móviles trabajarán en horario habitual los días lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de abril.

Entre el jueves 5 y el lunes 10 de abril, las instalaciones permanecerán cerradas.

La atención se retomará con normalidad nuevamente el martes 11 de abril.