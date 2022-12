¿Cuándo es el Festival de la Luz 2022?

Cada vez falta menos para ver el Paseo Colón y la Avenida Segunda llena de luces y colores gracias a las famosas carrozas decoradas. El Festival de la Luz 2022 está a la vuelta de la esquina. ¿Cuándo se llevará a cabo?

El Festival de la Luz 2022 será el 17 de diciembre del 2022 y arrancará de manera oficial a las 6 p. m.; sin embargo, desde las 3 p. m. habrá un pasacalles con numerosas actividades culturales.

Sse espera que el Festival de la Luz 2022 tenga todavía más asistencia de la normal, pues lleva dos años sin realizarse por la pandemia de covid-19. “Estamos trabajando fuertemente para que este sea un evento como todos los años (...). Estamos preparándonos para brindar un gran espectáculo ese día, y celebrar con la familia y sobretodo con los niños, los 25 años de Festival de la Luz”, comentó Jorge Villalobos, coordinador del evento.

Festival de la Luz 2022 prepara ‘un espectáculo de primer mundo’

Este año la mariscal del Festival de la Luz será la ingeniera costarricense y directora de la División de Astrofísica de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), Sandra Cauffman. “Designamos a Sandra Cauffman por un lado para hacerle un homenaje, muy merecido para ella, pero para que muchos costarricenses conozcamos su historia”, comentó el alcalde de San José, Johnny Araya.

“Muchísimas gracias por este honor tan grande, quiero seguir siendo un ejemplo para la niñez y juventud, para los jóvenes y no tan jóvenes de que con esfuerzo, con tenacidad y entendimiento, no darnos por vencidos al primer no, muchas cosas son posibles”, mencionó la ingeniera.