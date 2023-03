¿Cómo hacer que su maleta salga primero en la banda de equipaje de un aeropuerto?

Aunque muchos aman viajar en avión, para otros puede ser un momento lleno de estrés por todos los procedimientos que implica, como tener que esperar a que el equipaje salga por la banda de entrega.

No obstante, de acuerdo con Thomas Lo Sciuto, un empleado de un aeropuerto estadounidense, existe un ”truco” que los viajeros pueden aplicar para que sus maletas sean de las primeras en salir por la banda de equipaje.

Según Lo Sciuto facturar al último es la mejor elección, ya que si una persona es de las últimas en registrarse, su equipaje será acomodado en el último carrito y por lo tanto será de los primeros en salir. Tal y como dice el dicho “los últimos serán los primeros”.

De acuerdo con el trabajador de la terminal aérea, los equipajes que son almacenados con la etiqueta “frágil” también son de los primeros en ser retornados a sus dueños, pues además de que esas maletas son tratadas con delicadeza, son las últimas en ingresar a la bodega del avión.

Los equipajes que sean entregados en la puerta de abordaje también son de los primeros en salir por la banda en el aeropuerto; sin embargo, el pasajero debe considerar que la maleta no debe exceder ciertas dimensiones y no puede cargar líquidos mayores a 100 mililitros. A este tipo de equipaje se le conoce como carry on.

Tips para viajar en avión Copiado!

Llegar con tiempo

Usualmente se recomienda al viajero que llegue por lo menos con tres horas de anticipación al aeropuerto porque se deben atravesar varios filtros de seguridad, filas de documentación de equipaje y también caminar hasta la sala.

Cumplir con los requisitos del país de destino

Cada país exige requisitos diferentes, uno de los más comunes actualmente es pedir una prueba negativa de covid-19 o un esquema de vacunación completo para permitir la entrada.

Es importante tomar en cuenta que cada nación determina qué vacunas y mínimo de dosis aplicadas requieren los viajeros para ingresar a su territorio.

Ropa de viaje adecuada

No olvidar la comodidad. Viajar conlleva caminar por el aeropuerto, formarse en filas, mover maletas y sentarse en un avión por lo menos un par de horas, por lo que es importante contar con la ropa y el calzado adecuado.

Aproveche su equipaje de mano

Revisar cuáles son los objetos permitidos en el equipaje de mano y guarde una ropa de cambio por alguna eventualidad. También es importante llevar copias de los documentos y productos básicos de higiene.

