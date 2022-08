‘Tenemos pacientes en pasillo’, confirma directora de Hospital de Niños ante ola de casos respiratorios

'A mi nieto le cuesta respirar' El nieto de Rosita Wilson Morera está internado en el Hospital de Niños desde el 19 de agosto. El pequeño es asmático.

La confluencia simultánea de un nuevo pico de casos de covid-19 con uno causado por otros virus respiratorios, mantiene ocupadas 27 de las 29 camas del área de Observación, en Emergencias del Hospital Nacional de Niños, centro que se ha visto obligado a atender a pacientes respiratorios en pasillos de ese servicio.

De esas 27 camas ocupadas, 17 están con pacientes que sufren infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), 8 tienen cuadros que no son respiratorios, entre ellos un niño con diabetes, otro con epilepsia y hay cuatro con diferentes traumas. Además, hay dos sospechosos de estar infectados con SARS-CoV-2, responsable de la covid-19.

Subvariantes de ómicron supercontagiosas llenan camas de Hospital de Niños

“Hemos tenido que colocar chiquitos en pasillo, y no me satisface, pero es lo más seguro para ellos. Esto porque tenemos que mantener separados a los que tienen infecciones respiratorias agudas graves de los que tienen covid. También separarlos de los casos sospechosos de covid, y de quienes vienen por otros padecimientos no respiratorios.

“Estos cuatro compartimentos tienen que estar muy diferenciados porque no es justo que un niño que no viene por un cuadro no respiratorio lo ponga a la par de un niño con covid o con otra infección respiratoria. Este es el origen de la situación”, explicó la directora médica de ese hospital, Olga Arguedas Arguedas.

Para la médica inmunóloga, el hospital vive una experiencia que calificó como inédita. Por primera vez en la historia, dijo, les toca el pico respiratorio unido al pico de covid. Personal de ese hospital sostuvo una reunión de emergencia este 22 de agosto para organizar el proceso de reconversión de camas, que es el paso que sigue ante al aumento pronosticado en la demanda de casos respiratorios.

“Lo que hacemos es un proceso de reconversión de camas para ubicar a pacientes respiratorios en sitios donde normalmente no tenemos pacientes de ese perfil. Además, la red de servicios pediátricos hospitalarios nos ayuda mucho manteniendo pacientes en condición moderada”, agregó la directora médica, quien hasta este 22 de agosto no había recibido reportes de muertes por esta causa.

La especialista confirmó que el principal virus que mantiene la plétora en los servicios es el SARS-CoV-2, responsable de causar la covid-19. Ha sido aislado en un 63% de las identificaciones virológicas registradas hasta la semana epidemiológica 32, que finalizó el 13 de agosto.

Al SARS-CoV-2 le sigue en un 18% de los casos el rinovirus, luego la influenza y el bocavirus (un 3,2% cada uno), y el metapneumovirus (2,9%).

Arguedas confirmó que ya están empezando a aparecer los primeros casos graves de virus respiratorio sincitial, conocido como el virus asesino. La tarde de este lunes, el Nacional de Niños esperaba el ingreso en ambulancia de un bebé de pocos meses de nacido, intubado debido a las complicaciones sistémicas causadas por el sincitial.

Así lucía, el mediodía de este lunes, las afueras del servicio de Emergencias del Hospital Nacional de Niños. La proyección de las autoridades hospitalarias para los próximos días es que la demanda aumente por infecciones respiratorias. (Rafael Pacheco Granados)

En la parte hospitalaria, el área de Medicina está en un 90% de su capacidad, pero con niños en condición moderada. Son pacientitos que necesitan alguna forma para suplir oxígeno, pero que no es ni intubación ni ventilación mecánica. Los médicos los tienen con otros mecanismos de soporte, como cámara de alto flujo, cánulas de oxígeno, expresó Arguedas.

El 75% de los casos moderados son menores de dos años. El otro 25% son niños más grandecitos, además de asmáticos descompensados por infecciones virales, generalmente, en edad escolar.

Covid-19 golpea a los más pequeños: muere niña de un año y hospital está al tope

La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tenía, hasta la tarde de este lunes, 13 menores internados por infección respiratoria. Dos de ellos, niños graves con covid-19, lo cual quiere decir que, al menos tres de las camas UCI para pacientes covid, por ahora, quedaron libres, situación que puede cambiar de un momento a otro.

La plétora en emergencia es con casos que necesitan internamiento, y lo que Arguedas y su equipo de especialistas proyecta es un aumento de la demanda para los próximos días.

“Esto va para arriba. Hoy, lamentablemente, estamos recibiendo el primer niño que nos viene por respiratorio sincitial. Es un bebé menor de seis meses. Estamos recibiendo entre dos y tres niños diarios de todo el país, pero un poquito más de la zona de Cartago.

Virus respiratorio sincitial

Preocupación por recién nacidos

Olga Arguedas manifestó su preocupación por la situación en la que están llegando los más pequeños. La semana pasada, dijo, atendieron dos casos graves de bebés, uno de 15 días de nacido y otro con 22 días.

“Los dos requirieron hospitalización por covid y uno terminó con ventilación mecánica. Esa es una edad de la vida donde los papás tienen que ser conscientes de que los niños son altamente vulnerables a las infecciones. Cualquier infección puede ser potencialmente letal.

“Hago una llamada a usar el sentido común. Los recién nacidos en sus primeros 28 días tienen que mantener una vida controlada en casa, con pocas visitas, bajo ningún concepto pueden ser visitados por personas con síntomas respiratorios. Antes de acariciarlos tienen que lavarse las manos. Si yo fuera madre de un recién nacido exigiría a quienes quieran acercárseles que usen mascarilla”, dijo Arguedas.

‘Fauna viral’ tiene llenos hospitales: evite caer en uno

Explicó que esas medidas se deben practicar en los primeros tres meses de vida, que los pediatras conocen como ‘el periodo gris’.

“En ese periodo, los bebés pegan muchos sustos: se descompensan fácilmente por episodios infecciosos. Uno no concibe que unos chicos así sean llevados a estadios, a bancos, a supermercados... Siguen siendo altamente vulnerables. Es muy triste”, advirtió Arguedas.

La pediatra también lamentó la poca cobertura de vacunación anticovid en población infantil de otras edades.

“Según los datos del viernes pasado (19 de agosto), solo un 2% de la población entre 6 y 11 años tiene el esquema de tres dosis contra la covid. Siguen estando vulnerables para que los pesque alguna subvariante de ómicron”, aseveró la inmunóloga.

Colaboró el fotoperiodista Rafael Pacheco.