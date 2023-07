¿Teletrabaja y sufrió un accidente laboral? Este es un paso a paso de los trámites

Ni siquiera su casa es un lugar libre de riesgos para un accidente. El riesgo cero no existe, en lo absoluto, y los accidentes laborales no son una excepción. Si usted se lesiona o accidenta, la póliza de Riesgos del Trabajo (RT) eventualmente lo cubriría, pero debe seguir varios pasos para hacer el trámite. Aquí se los explicaremos.

1- Avise a su jefatura Copiado!

Lo primero que debe hacer es llamar directamente a su jefe inmediato y darle detalles de lo acontecido. A partir de ahí, es probable que se le pida más información, como fotografías y una descripción escrita de lo sucedido. Todo esto servirá para la investigación que el Instituto Nacional de Seguros (INS) solicita.

“Debe avisar porque para el patrono es más difícil saber porque no está ahí en la misma empresa, en el mismo lugar, para verlo”, advirtió la abogada laboralista Paola Gutiérrez.

Si este accidente sucedió en un lugar diferente al designado para el teletrabajo, usted debió avisar a su patrono del movimiento de lugar que haría y las razones por las cuales se desplazaría, ya fuera porque tenía que visitar a un cliente, tenía fallos en su servicio de luz o electricidad, debía realizar una diligencia, ir a un centro de cowork o si su contrato especifica que puede trabajar desde distintos lugares.

“No avisar podría ser un causal de que no le cubra la póliza porque no le informó al patrón del cambio de lugar al que ya por contrato estaba establecido”, señaló la abogada laboralista María Marta Salazar Muñoz.

“El patrono está en la obligación de investigar para ver si da aviso al INS. Si el patrono tiene sospechas de que el accidente se dio en otras circunstancias, podría decirle al INS que eso no lo considera un riesgo laboral y debe ser atendido por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)”, añadió.

El trabajador nunca quedará sin atención médica, recordó Salazar, pero también hay trabajadores que buscan pasar situaciones que no tiene ninguna relación con lo laboral y lo intentan pasar como un riesgo del trabajo.

“Esto es muy peligroso y se considera como un delito, se llama fraude de seguros”, advirtió.

Sidney Viales Fallas, jefe de la Dirección Seguros Obligatorios del INS, indicó que esto es común y que la mayoría de las simulaciones de accidentes laborales ocurren los lunes, en donde algunas personas intentan pasar por riesgos del trabajo eventos que se dieron el fin de semana.

¿Cuáles son obligaciones de patrono y trabajador en un accidente laboral en teletrabajo?

2- Acuda a un centro de salud Copiado!

Este tipo de accidentes no pueden esperar. Usted debe ir al centro de salud que le quede más cerca. Allí se le atenderá y se le darán los primeros cuidados. La entrevista que haga el médico determinará si se trata efectivamente de un riesgo laboral y le referirá al INS.

“A veces ni la persona ni el patrono ven esto como un riesgo laboral, todos vemos nuestra casa como un lugar seguro, y casi todos los reportes comienzan con el primer médico que los entrevista y les pregunta cómo se lesionaron, ahí es donde se menciona el riesgo del teletrabajo”, destacó Roberto Castro, de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud.

3- La investigación Copiado!

El patrono es quien debe informar al INS. La primera investigación le corresponde al empleador. Con base en eso se determinará si realmente el accidente se dio mientras la persona se encontraba en el ejercicio de sus tareas.

El formulario de aviso de accidente o enfermedad laboral puede descargarse en línea. Allí al patrono se le pedirá dar una descripción de lo ocurrido con el subalterno. También puede llenarse de forma manual en un expediente físico y llevarse al INS. Con eso, la persona podrá acudir a un centro médico, como el Hospital del Trauma.

El patrono tiene ocho días para presentar la documentación al INS, tiempo durante el cual el trabajador permanecerá sin laborar.

Si usted es trabajador independiente y tiene al día la póliza con el INS, usted asume también el rol de patrono y es quien debe llenar el formulario y dar aviso al Instituto. El seguro también los cubre, pero el INS también tiene derecho a enviar inspectores o que estos llamen para valorar el riesgo.

¿Cómo se investiga un caso de accidente laboral en el teletrabajo?

4- INS recibe papeles y estudia Copiado!

El INS estudiará cada caso y tomará la decisión sobre si se trató o no de un riesgo de trabajo.

“Hay casos que son muy fáciles de resolver. En otros se deberá estudiar más y se le podría pedir a trabajador y empleador mayor información para determinar el riesgo”, expresó.

No obstante, Viales aclaró que mientras está la resolución, el trabajador tiene el pase para recibir la atención médica que requiere.

Salazar también añadió que, aunque la investigación le corresponde al patrono, el INS puede hacer su investigación interna.

El proceso de aceptación de un riesgo por parte del INS va en dos líneas; una administrativa, que consiste en verificar que el evento está en apego a lo que la normativa establece como accidente laboral; la otra es la línea médica.

“Puede ser que el médico, ya desde su conocimiento, puede ser que establezca que la lesión que presenta la persona no corresponde con el evento que se relata. No sé, que digan que el tobillo se torció a las 8 a. m. y puede ser que el patrón y yo como administrativo lo pasemos, pero el médico al verlo diga ‘esto no tiene cuatro o cinco horas de evolución, tiene más de un día’ o ‘tiene cuatro o cinco días de evolución’”, expuso Viales.

El teletrabajo está regulado por ley desde 2019 y esto también incluye los procesos de accidentes laborales suscitados en estas condiciones. (Mayela López)

5- Judicialización Copiado!

En caso de que el INS resuelva en contra y el patrono no esté de acuerdo, el caso puede llevarse a tribunales.

“Ya ha sucedido en casos anteriores, no con teletrabajo, pero sí con accidentes de otro tipo, que el juez le dice al INS que sí debe cubrirle la póliza”, dijo Salazar.

Gutiérrez agregó: “una de las cosas muy importantes que el INS ha dicho es que la ley es muy clara en que todos los teletrabajadores están protegidos en la mismas circunstancias que si estuvieran presencial. Sin embargo, existen más áreas grises que la ley no establece porque es difícil determinarlo, por eso cada caso es individual. Sobre este tema el INS irá marcando la pauta”.

6- Cumplir la incapacidad y las terapias Copiado!

Esta parte puede parecer obvia, pero es necesario hacer hincapié. Para que la recuperación se dé por completo y evitar reincidencias o recaídas es trascendental el tiempo de descanso de incapacidad y el cumplir el tratamiento, cirugías y terapias. Si esto no sucede, los riesgos de una nueva lesión en caso de accidente serán mayores y de mayor complejidad.