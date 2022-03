Suero Electrolit con alerta sanitaria porque se vende con indicaciones no aprobadas

El Ministerio de Salud alertó que el medicamento de venta libre “Electrolit Suero oral (varios sabores)” que se comercializa en farmacias, pulperías y supermercados, presenta indicaciones en su etiquetado no aprobadas previamente por la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario.

La alerta sanitaria emitida este miércoles indica que el producto se vende con unas indicaciones terapéuticas distintas a las aprobadas por las autoridades sanitarias.

El texto autorizado por Salud decía: “Está indicado para la prevención y el tratamiento vía oral para el desequilibrio hidroelectrolítico en mayores de 6 años de edad”.

Sin embargo, el que se vende en las calles agrega que funciona para “la prevención y tratamiento de desequilibrios hidroelectrolíticos ocasionados por el exceso de calor, desgaste físico interno, insolación, resaca, vómito y/o diarrea”.

De acuerdo con el Ministerio, esas especificaciones extra no han sido aprobadas, por lo que la bebida “no debería comercializarse y utilizarse para fines no aprobados”.

La institución recordó que para que un medicamento pueda ser consumido por la población, es obligatorio que sea previamente evaluado y aprobado por la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario antes de su comercialización, con el fin de que sea seguro su uso y consumo.

“Por lo tanto, aquellos productos que no cuentan con registro sanitario o se utilicen con otros fines no aprobados, no tienen el aval de este ente”, explicó la cartera.

Finalmente, la alerta sanitaria destacó que el uso de medicamentos, aún de modalidad de venta libre como Electrolit, no deben utilizarse de forma desmedida. Es preferible con la recomendación de un profesional de la salud.

Los incumplimientos al registro sanitario se pueden denunciar al correo electrónico: denuncias.drpis@misalud.go.cr o comunicar al Área Rectora de Salud más cercana.

“Las personas o empresas que comercialicen productos sin registro sanitario se exponen a diversas sanciones tanto administrativas como penales”, concluyó Salud.

