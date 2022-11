Salud emite alerta por productos para los pies

El Ministerio de Salud emitió una alerta por la comercialización sin registro sanitario de productos que se utilizan para los pies.

De acuerdo con la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario, la mercancía específica es: Clini FUNGI, Clini SHOES y SANI Clini cuyo etiquetado indica “hechos y envasados en Costa Rica por PMC.”

Salud indicó que “dichos productos fueron identificados y decomisados por el Área Rectora de Salud de La Unión, debido a una denuncia recibida en dicha área sobre un evento adverso relacionado a lesiones en la piel, en apariencia asociado al uso tópico de uno de estos productos”.

Las autoridades insisten en que los productos que no cuentan con un registro sanitario vigente y aprobado por el Ministerio de Salud no cuentan con el proceso de evaluación que se realiza para garantizar seguridad, calidad y eficacia; por lo que, no son aptos para su uso o consumo y pueden representar un riesgo para la salud de la población.

Además, Salud argumentó que “no se tiene certeza de su verdadero origen ni de las condiciones bajo las cuales han sido fabricados, almacenados, transportados y manipulados”.