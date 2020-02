– Es una pregunta que yo mismo me hago, con toda sinceridad. Eso va a depender del objetivo que se debe buscar. Obviamente, si buscamos un sistema perfecto, no se va a tener nunca. Nosotros nos planteamos esto en diferentes etapas: una etapa de lo urgente, otra para el mediano plazo, y el gran proyecto que tenemos y que es un proyecto país, transformar el tema de donación y trasplante. Ese proyecto global, no lo estamos partiendo de cero, porque hay cosas que se hacen bien y otras que no tanto. Este proyecto se podrá llevar cinco años para poder tener el modelo bien definido y trabajando según lo que creemos que el país debe tener y ofrecer a los pacientes. Mientras tanto, los temas urgentes para la tranquilidad y confianza de los pacientes, espero que este año tengamos resultados más medibles.